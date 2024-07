Todas las transacciones de la fecha límite de cambios de Grandes Ligas

Los Dodgers de Los Ángeles adquirieron al abridor Jack Flaherty, San Diego añadió al cerrador estelar Tanner Scott y Arizona, Baltimore y Pittsburgh realizaron canjes significativos antes del límite de canjes del martes.

Muchas de las principales estrellas mencionadas como objetivos durante este periodo de traspasos se quedaron con sus equipos, incluyendo el toletero de Toronto Vladimir Guerrero Jr., el zurdo de San francisco Blake Snell y el zurdo de los Medias Blancas de Chicago Garrett Crochet.

San Diego recibió a Scott de Miami, Cleveland adquirió al derecho Alex Cobb de San Francisco y Minnesota obtuvo al relevista Trevor Richards en una decisión de recorte salarial de Toronto, que también envió al jardinero Kevin Kiermaier a los Dodgers y a Isiah Kiner-Falefa a Pittsburgh.

Los Piratas, que están peleando por un comodín en la Liga Nacional, añadió al jardinero dominicano Bryan de la Cruz de Miami a cambio de dos prospectos. De la Cruz lideró a los Marlins con 18 jonrones.

Los Orioles adquirieron al abridor Trevor Rogers y enviaron al prospecto Connor Norby y al jardinero Kule Stowers a los Marlins. Rogers, de 26 años, ha sido una opción fiable de Miami casi toda la campaña con efectividad de 4.53 en 21 aperturas. Baltimore también añadió al jardinero dominicano Eloy Jiménez de los Medias Blancas y al relevista dominicano Gregory Soto de los Filis.

Arizona cubrió un agujero en su alineación al añadir al primera base Josh Bell, quien bateó para .239 con 14 jonrones por los Marlins en esta campaña. Arizona necesitaba un bate poderoso después de que Christian Walker abandonó el juego del lunes por una distensión e el oblicuo izquierdo.

Arizona también adquirió al derecho Dylan Floro de Washington por el infielder venezolano de la Triple-A Andrés Chaparro.

Los Dodgers sumaron a Flaherty de Detroit por el catcher ligamenorista dominicano Thayron Liranzo y al infielder Trey Sweeney.

Scott le proporciona a los Padres uno de los mejores cerrados con efectividad de 1.18, 18 salvamentos y 53 ponches en 44 apariciones. Los Padres también añadieron al zurdo Martín Pérez de los Piratas por un prospecto.

Los Guardianes esperan que Cobb, de 36 años y que fue elegido al Juego de Estrellas en el 2023, les de un impulso los próximos dos meses a pesar de que no ha lanzado este año por una cirugía de cadera.

Los Mets recibieron al abridor Paul Blackburn de Oakland por el ligamenorista Kade Morris.

The New York Mets acquired starter Paul Blackburn from Oakland for minor league right-hander Kade Morris.

Los Mets añadieron al relevista dominicano Huascar Brazobán de los Marlins y al derecho Tyler Zuber de los Rays. Pittsburgh recibió a Kiner-Falefa a cambio de Charles McAdoo de las ligas menores.

Los Piratas también añadieron al zurdo Josh Walker de los Mets por el zurdo de ligas menores Nicolás Carreno. Kansas City recibió al derecho Lugas Erceg de Oakland por el derecho Willi Klein.

Filadelfia ahora cuenta con el zurdo Tanner Banks a cambio de un ligamenorista con los Medias Blancas.

Seattle, que pelea por el liderato del Oeste de la Americana, recibió al derecho JT Chargois de Miami por el ligamenorista derecho Will Schomberg.

Boston obtuvo al derecho Lucas Sims, proveniente de los Rojos, mientras que los Yankees adquirieron al derecho Mark Leiter Jr., procedente de los Cachorros.

Sims, de 30 años, tiene una efectividad de 3.57 y 40 ponches en 35 innings y un tercio a lo largo de 43 apariciones. Ha cumplido 210 actuaciones con los Rojos, acumulando un promedio de carreras limpias admitidas de 3.94 desde 2018.

Los Rojos recibieron a un prospecto de 19 años, el derecho Ovis Portes.

Leiter, de 33 años, tiene una efectividad de 4.21 en 39 apariciones durante la presente campaña. Los Cachorros recibieron a Ben Cowles y Jack Neely, jugadores de las menores.

Los Piratas de Pittsburgh añadieron al zurdo Josh Walker, de los Mets de Nueva York, a cambio del venezolano Nicolás Carreño, zurdo de las menores.

Walker cumplió con 24 apariciones por los Mets durante ls últimas dos temporadas.

El reinante campeón de la Serie Mundial Texas, tercero en su división, recibió al relevista zurdo Andrew Chafin de Detroit por dos ligamenoristas.

San Luis añadió al relevista derecho Shawn Armstrong de Tampa Bay a cambio del jardinero Dylan Carlson y efectivo. Los Angelinos ahora cuenta con el derecho Mike Baumann de San Francisco.

La actividad siguió a un lunes vertiginoso.

Entre las principales transacciones concretadas la víspera, los Cardenales adquirieron al derecho Erick Fedde en un canje entre tres clubes que envió a Michael Kopech y Tommy Eldman con destino a los Dodgers.

Los Cerveceros incorporaron al abridor dominicano Frankie Montás y los Astros se hicieron del zurdo Yusei Kikuchi por un alto precio. Los Bravos se reencontraron con el toletero cubano Jorge Soler, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2021.