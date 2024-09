Yankees suben de nuevo a Jasson Domínguez

Jasson Domínguez regresó a los Yankees el lunes, en plena carrera por los playoffs. Los Bombarderos del Bronx convocaron al jardinero de 21 años, su prospecto número uno y el prospecto número 16 en el béisbol, antes del primer partido de la serie contra los Reales de Kansas City en el Yankee Stadium.

Se espera que Domínguez desempeñe un papel importante durante las últimas semanas de la temporada regular mientras los Yankees luchan por el título de la Liga Americana Este.

"Jasson va a jugar mucho", dijo el manager Aaron Boone.

El regreso de "El Marciano", comienza el lunes, con Domínguez inmediatamente insertado en la alineación titular de los Yankees, bateando sexto y jugando en el jardín central.

"Creo que disfruta de las luces brillantes", dijo Boone. "No creo que esté abrumado, esté donde esté".

Esto ocurre en las Grandes Ligas, en el momento más crucial de la temporada de los Yankees. Nueva York ingresa al juego el lunes con una ventaja de medio juego sobre los Orioles por el primer lugar de la división, con 19 juegos restantes para asegurarse un lugar en la postemporada.

"Me gusta competir. Me gusta el desafío", dijo Domínguez antes del partido del lunes. "Obviamente esto es lo mejor, este es el nivel [el más alto]... Y me gusta".

Los Yankees fueron noticia cuando optaron por convocar al veloz jardinero Duke Ellis en lugar de Domínguez cuando las plantillas se ampliaron el 1 de septiembre, incluso en medio de los problemas del jardinero izquierdo Alex Verdugo en su primer año con el uniforme a rayas.

Boone en ese momento citó desarrollos prometedores en la ofensiva de Verdugo y el deseo de que Domínguez recibiera tiempo de juego regular, algo que no obtendría en los jardines de los Yankees con Aaron Judge, Juan Soto y Verdugo. El gerente general Brian Cashman se hizo eco de ese sentimiento el viernes pasado. Pero apenas tres días después llegó el momento de Domínguez.

"Ha estado llamando a esa puerta desde que regresó, y ahora parecía el momento de traerlo".

Domínguez fue una sensación en sus primeros ocho juegos de la MLB la temporada pasada, conectando cuatro jonrones con un robo antes de romperse el UCL en su codo derecho y someterse a una cirugía Tommy John. Regresó el 18 de agosto para hacer su primera aparición con los Yankees este año, y se fue de 4-0 como el hombre número 27 en el Clásico de las Pequeñas Ligas.

Domínguez ha logrado números enormes con Triple-A Scranton/Wilkes-Barre desde entonces, con línea de .347/.398/.560, cuatro jonrones, 11 carreras impulsadas y siete robos en 18 juegos.

La convocatoria de Domínguez se produjo en medio de una serie de movimientos en el roster de los Yankees el lunes que también vieron a DJ LeMahieu aterrizar en la lista de lesionados de 10 días con un pinzamiento en la cadera derecha. El veloz jugador de cuadro Jon Berti también regresó de la lista de lesionados de 60 días, mientras que el zurdo Anthony Misiewicz fue designado para asignación.

"Este es el sueño", dijo Domínguez. "Desde que comencé a jugar, quería jugar en las grandes ligas. Y ahora estoy aquí de nuevo. Es emocionante".