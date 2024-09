Robinson Canó y los Diablos Rojos están a un triunfo del título de la Liga Mexicana

Los Diablos disfrutaron de un destacado trabajo de sus lanzadores para vencer por 2-0 a los Sultanes de Monterrey en un partido que terminó este domingo, y cuyo resultado los puso a un triunfo del título en la Liga Mexicana de Béisbol.

Después de pasar por encima de sus rivales con victorias por 14-6, el miércoles, y 17-0, el jueves, los escarlatas pusieron la final a punto de mate en un juego cerrado que comenzó el sábado, fue pospuesto por lluvia y concluyó este domingo.

Fue un buen duelo de lanzadores en el que los Diablos aprovecharon las oportunidades ofensivas y los Sultanes, además de fallar a la hora buena en el ataque y cometer despistes en el corrido de bases, estuvieron mal a la defensa.

Después de un tercio de juego de dominio de los lanzadores, Trevor Bauer por Diablos y Sthepen Tarpley, por los Sulatenes, en la cuarta entrada ambos equipos desperdiciaron posibilidades de tomar ventaja.

Diablos abrió el episodio con doble del venezolano Franklin Barreto, pero Tarpley ponchó al dominicano Robinson Canó, al estadounidense José Marmolejos y al venezolano José Pirela.

En la parte baja del capítulo Víctor Mendoza pegó un sencillo para romper el trabajo perfecto de Tarpley, más no recibió apoyo de sus compañeros.

Los Rojos decidieron el juego en el quinto acto en el que Juan Carlos Gamboa y Julián Ornelas pegaron hits; el jardinero central José Cardona cometió un error que puso a Gamboa en tercera.

Con un out, el cubano Diosbel Arias bateó una rola al lanzador en la que Tarpley, no intentó el out en home y, al tirar lento a segunda base en busca del 'doble play' malogró la doble matanzas con lo que Gamboa anotó el 1-0.

Al final de esa entrada Sultanes fue por el empate. El dominicano Nomar Mazara y Christian Villanueva pegaron sencillos, pero, luego de que el venezolano Jermaine Palacios mostró ineptitud al tratar de tocar de sacrificio, Villanueva fue sorprendido entre primera y segunda bases, lo cual mató la amenaza de los locales.

Ya este domingo Pirelas pegó un cuadrangular en la novena entrada y puso la serie final 3-0, lo cual significa que Diablos sólo necesita una victoria para sumar su decimoséptimo título de liga y confirmarse como el equipo más ganador del circuito.

Brauer, que permitió cuatro hits y ponchó a cuatro en seis entradas, se llevó el triunfo, con salvamento del japonés Tomohijo Anraku, en tanto Tarpley cargó con el revés.

Por los Diablos Pirela fue el mejor bateador al ligar de 4-2 con un jonrón, una carrera impulsada y una anotada.

Este lunes se jugará, otra vez en Monterrey, el cuarto partido de la serie.