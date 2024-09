Arráez le niega la Triple Corona a Ohtani y acaricia el título de bateo con 3er equipo

Luis Arráez mantuvo a raya el intento de Shohei Ohtani por completar la Triple Corona en la Liga Nacional y el venezolano quedó al borde de convertirse en el primer jugador desde los 1800 que conquista títulos de bateo con tres equipos distintos.

Bobby Witt Jr., la joven estrella de los Reales de Kansas City, ganó su primer campeonato de bateo en la Liga Americana, liderando las mayores con un promedio de .332.

Arráez se fue de 3-1 el domingo para cerrar el año con un porcentaje de .314 con San Diego, el más bajo de un campeón de la Nacional desde que Tony Gwynn redondeó el más bajo de la historia, con su .312 en 1988.

Después de poncharse y dar un elevado en sus primeros dos turnos, Arráez disparó un doble en el sexto para llegar a los 200 hits por segunda temporada consecutivo. Fue sustituido por defensa en la parte baja.

Arráez atrapó el título de la Americana en 2022 al batear para .316 con Minnesota y luego en 2023 con un .354 para Miami, que lo canjeó a los Padres en mayo. Es el primer jugador de la Nacional con 200 hits en temporadas seguidas desde Juan Pierre en 2003 y 2004.

"Este fue difícil. No pude dormir anoche", admitió Arráez y que añadió a la presión tras un ponche al inicio —su 29mo de la temporada y tercero desde el 10 de agosto.

"No soy perfecto. Me digo, tienes que hacer algo", recordó. "¡Nunca había sucedido! pero no soy perfecto".

Dan Brouthers conquistó cinco títulos de bateo con cuatro equipos distintos entre 1882-92.

Ohtani se fue de 4-1 con un sencillo en el octavo inning y quedó segundo en la Nacional con un promedio de .310.

En su primera campaña con los Dodgers de Los Ángeles, el astro japonés comandó la Nacional con sus 64 jonrones y 130 impulsadas. También logró su 59na base robada el domingo, cerrando una colosal temporada en la que hizo historia como el primer pelotero de las mayores con 50 jonrones y 50 robos en una misma campaña. No pudo desempeñarse como lanzador esta temporada tras operarse el codo en septiembre de 2023.

"No pensaba en la Triple Corona o que tan cerca estaba hoy", aseguró Ohtani a través de un intérprete. "Hoy me enfoqué en la calidad al bate".

Joe Medwick de los Cardenales de San Luis fue el último ganador de la Triple Corona en la Nacional — en 1937. El más reciente pelotero que logró el hito en cualquiera de los circuitos fue el venezolano Miguel Cabrera para Detroit en 2012, con lo que se acabó una sequía de 45 años.

El dominicano Marcell Ozuna está tercero en la Nacional con un promedio de .304 y tendría que irse de 9-9 en la doble cartelera que sus Bravos de Atlanta disputarán el lunes ante los Mets de Nueva York para rebasar a Arráez.