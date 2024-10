Robel García: "Ganar con el Licey es diferente"

Para Robel García, ganar con el Licey fue "diferente" y muy especial. El infielder dominicano se prepara manteniendo el enfoque de su rol para aportar en la búsqueda de repetir la sensación de ser ganador.



"Significó mucho. Ganar con el Licey se siente diferente que ganar con cualquier otra organización. Ahora tengo un campeonato con las Águilas y uno con el Licey. Me siento muy orgulloso y le doy las gracias a Audo por la oportunidad que me ha brindado" expresó el jugador.



García se integró a las prácticas de los bicampeones el pasado jueves tras una temporada destacada en la Liga Mayor Venezolana. Bateó .303 con siete jonrones, 24 remolcadas y 21 bases por bolas en 125 apariciones.

"El nivel en Venezuela es bastante competitivo. Me siento agradecido porque puede jugar en un buen equipo como los Delfines. Pude jugar como torpedero, hay que tener buena preparación para tener la habilidad de jugar la posición, me preparé muy bien. La adaptación fue fácil, la comida es muy similar a la dominicana a excepción de la cachapa" señaló.



El jugador de 31 años, valoró la juventud y la energía que tiene el equipo desde el manager hasta una gran cantidad de jugadores.



"La experiencia se necesita y Gilbert es un joven con cierta experiencia. Tiene la chispa de todo joven que quiere progresar y le impregna esa energía al equipo. No sería lo mismo con un manager muy veterano que quizás tomaría las cosas más relajadamente", apuntó.



"He visto muchos jóvenes nuevos con esa energía positiva. Recuerdo mis tiempos cuando entraba a campamentos con muchos veteranos, uno siempre quiere impresionar. Estos jóvenes (entre los que destacan Cristian Hernández y Starlyn Caba) están muy bien, tienen mucho talento y energía positiva", destacó.



El nativo de Las Matas de Farfán, finalizó con un mensaje para toda la fanaticada de los Tigres del Licey: "Que sigan apoyándonos. Venimos con la misma energía, la misma hambre de quedar campeones. Yo estaré listo para cada vez que me den una oportunidad, ese es mi rol, ayudar al equipo en lo que pueda".