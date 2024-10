¿Qué tan buena será la postemporada de Soto con los Yankees?

El jardinero Juan Soto, al participar con los Yankees en el primer partido de la serie divisional (el 5 de octubre con 25 años y 346 días), se convirtió en el primer jugador con menos de 27 años en ver acción en la postemporada con tres equipos diferentes. Había estado primero con Washington (2019) y San Diego (2022).

Con su hazaña superó a Jason Heyward (27 años, 59 días) que el 7 de octubre vio acción con los Cubs (y antes con Atlanta y San Luis) y mantenía ese peculiar récord concerniente a los playoffs de la MLB.

Pero la pregunta es, dependiendo de cuanto puedan avanzar los Yankees: ¿Tendrá Soto en el Bronx una postemporada ?

Campeón mundial en Washington

Con los Nationals(2019) hay que partir diciendo que Soto consiguió con ellos, lo que los Yankees no obtienen desde 2009: Un anillo de campeón mundial. Así que desde ese punto de vista, Soto ya tuvo más éxitos con Washington que con ningún otro equipo.

Y en cuanto las estadísticas, el trayecto que cubrió Soto con los Nationals, hasta vencer en la Seire mundial sobre los Astros de Houston, fue bueno. El dominicano Jugó en 17 partidos, y en 65 turnos, bateó 18 hits, para .277 de promedio, con tres dobles, cinco jonrones y 14 carreras remolcadas.

Alcanzó 36 bases, tuvo un OBP de .373, un slugging de .554 y un OPS .927.

En San Diego, faltó ir a la Serie Mundial

Mientras que con los Padres de San Diego en 2022, Soto jugó desde la Serie de Wild Card (vs. Mets), la Serie Divisional (Vs. Dodgers) y la Serie de Campeonato (Vs. Filis de Filadelfia) un total de 12 partidos en los que agotó 46 turnos, conectó once hits pata batear .239, con dos dobles, dos cuadrangulares y siete remolcadas.

Al tomar menos turnos, Soto pudo controlar uno de sus grandes dolores de cabeza: los ponches. Cuando estuvo con San Diego, abanicó la brisa en 10 ocasiones, pero antes con los Nationals acumuló 20 ponches.

Su OPS con el equipo de la bahía fue de .727, su slugging es de .413, y OBP de .314.

¿Qué pasará en Nueva York?

En sus primeros dos partidos de serie divisional contra los Reales de Kansas City, los Yankees dividieron honores contra su rival. En esos dos partidos, Soto ha tomado ocho turnos, ha bateado tres hits para un promedio de .375, con un doble y una base por bola y tres ponches.

Por ahora es muy poco lo que se puede proyectar de la actuación de Soto en Nueva York, pero es el avance del equipo en postemporada lo que determinará los números que pueda acumular.

Soto opina sobre la derrota ante Kansas City

"Ellos se pasaron todo el día haciendo buenos pitcheos, ellos han encontrado éxito lanzando hacia las esquinas, sus lanzadores abridores y bullpen están haciendo un excelente trabajo" aseguró Soto que ha alcanzado una base en al menos 13 partidos consecutivos de postemporada, la cuarta racha activa más larga de todas las Grandes Ligas.

"Mayormente el daño que nos están haciendo es con hombre en posición anotadora. Pero tengo confianza en mis compañeros, especialmente los que vienen detrás de mi, también nuestros lanzadores, sabemos el equipo que somos y lo que tenemos, es solamente seguir hacia adelante y ganar la serie", finalizó Soto.