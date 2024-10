Gigantes: Ronald Guzmán quiere su swing a tiempo, mejorar defensa y "compartir el gozo del Señor"

El inicialista Ronald Guzmán manifestó que está enfocado en poner su swing a tiempo y mejorar su defensa para ayudar así al equipo, y con esa actitud "El Rodillo" se integra a la recta final de los entrenamientos de los Gigantes del Cibao.

El bateador zurdo hizo énfasis en las lesiones que impidieron su permanencia en el béisbol organizado y en los cambios que experimentó como lanzador relevista, lo cual ha dejado atrás para concentrarse en su bateo y defensa.

El año del MVP

Al revivir este momento, el cual calificó como el más gratificante a nivel de su carrera en Lidom, por ser el año en que jugó a tiempo completo y de paso colocó una línea ofensiva de .360 de promedio, un OBP de .450 y .523 de SLG totalizando un OPS de .973, producto de 40 indiscutibles, 3 dobles, 5 cuadrangulares, 13 carreras empujadas y 25 anotadas en 111 turnos oficiales, solo en la temporada regular, convirtiéndose en el Jugador Más Valioso de la campaña 2020-21.



En la semifinal logró compilar promedio de .300, donde en 20 veces al bate conectó 6 sencillos, un doble, un triple y dos carreras anotadas, en 6 partidos que vio acción y en la serie final de ese mismo año ante Águilas Cibaeñas su promedio alcanzó la astronómica cifra de .467, acompañado de un OBP de .500, donde en 30 turnos oficiales pegó 14 hits, 5 dobletes, 2 vuelacercas, remolcando 7 carreras y anotando 6.





Su amor la Palabra de Dios

Luego de ser tocado por el Señor, Guzmán expresa que el gozo que siente dentro de sí, no puede quedarse sólo en él y que por eso lo comparte con los demás, su creencia en el Señor le ha permitido ver las cosas con más claridad dentro del camino que le ha tocado recorrer.



“Este gozo que mi alma siente no me lo puedo quedar yo sólo, debo compartirlo con los demás jóvenes y amigos con quien me relacioné, para mí es más importante compartirle la palabra de Dios a los jóvenes que decirle que se motiven a ser pelotero, porque todo esto es pasajero, más la palabra del Señor prevalece”, enfatizó Ronald.



"El Rodillo" mantiene una línea ofensiva de por vida en Lidom de .311 de AVG, con .403 de OBP y .457 de SLG. En 267 turnos oficiales, ha conectado 83 batazos por terreno de nadie, 11 dobles, 2 triples 8 jonrones, empujando 26 al pentágono y anotando en 46 ocasiones.