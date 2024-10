La Lidom abre un nuevo capítulo con Albert Pujols y el VAR

El inicio de la aventura dirigencial de Albert Pujols, el estreno de una tecnología con inteligencia artificial para la revisión de jugadas, la vuelta al Licey de un Juan Francisco ya en un rol secundario y las opciones del equipo añil de convertirse en el primero que alcanza las 25 coronas...

Esta noche se cantará ¡play ball! en tres ciudades del país y hasta febrero el evento puede concitar una atención que promete disipar y mitigar, por momentos, el estrés adicional que ha traído el proyecto de una reforma fiscal que no deja a nadie indiferente.

La triple cartelera abre a las 7:00 pm con un Águilas vs Gigantes en el Julián Javier, 15 minutos más tarde arranque el Licey vs Escogido en el Quisqueya y a las 7:30 pm el Estrellas vs Toros en el Francisco Micheli.

Los verdes tendrán que jugar sus primeros cinco partidos en la ruta antes de estrenar su remozado estadio Tetelo Vargas, uno que ha sido sometido a su transformación más profunda en décadas.

Un torneo que abre con talento juvenil llamado a establecerse en el futuro cercano en las Grandes Ligas como Jordan Lawar (prospecto número 4 de la MLB) y Orelvis Martínez (Licey), Adael Amador (Águilas) y Julio Carreras (Gigantes). Junior Caminero ha prometido que se uniformará con el Escogido.

Ellos se unen a núcleo de veteranos con paso reciente por las Grandes Ligas que augura un arranque como para estimular al fanático a ir al play.

El Escogido tiene en sus filas a Jean Segura y Martín Maldonado; las Águilas a Jerar Encarnación, Jonathan Villar y Starlin Castro; las Estrellas a Raimel Tapia, Miguel Sanó y el Licey a un Emilio Bonifacio que no parece tener fecha de expiración.

Cuando Pujols trabaje el partido de hoy será el exjugador de mayor trascendencia en las Grandes Ligas que lo haya hecho.

Más tecnología para la revisión

La liga colocó cámaras robóticas en los cinco estadios. Enfocarán al home plate y las bases. Se trata de dispositivos con mayor resolución en la captura de imagen que garantizan mejor calidad de videos para las revisiones en cámara lenta.

Se sube de siete a 10 los canales de replay, que prometen incrementar hasta en un 30 % los ángulos a ser revisados. La liga asegura que utilizando la inteligencia artificial se podrá predecir por estadísticas el ángulo de incidencia de las jugadas, lo que reduciría el tiempo que tomarán los árbitros para decidir esas revisiones.

Se incorpora la tecnología VAR (videoarbitraje) de Hawkeye que permite lograr una triangulación general del estadio y predecir la ruta de los batazos logrando captar las jugadas en múltiples ángulos de manera simultánea.

También se implementará el sistema de comunicación IP over Ethernet, uno que mantiene conectado de manera directa el centro de revisión que funciona en el estadio Quisqueya con los otros cuatro parques.

Acuerdo renovado



La Lidom presentó la noche del martes la copa Banreservas que estará en disputa en el torneo y en la actividad, celebrada en Blue Mall, el administrador de la entidad financiera, Samuel Pereyra, aprovechó para anunciar la renovación del acuerdo de patrocinio del torneo.

"El banco (de Reservas) más que un patrocinador, es un aliado estratégico", dijo Vitelio Mejía, presidente de Lidom. "Este acuerdo llegó en un momento difícil, recién salidos del COVID y ha representado un gran soporte para nuestra liga".

Pereyra indicó que la vinculación con el torneo hace cuatro años ha ayudado al posicionamiento del banco y presentó parte de la campaña promocional que saldrá a partir de esta semana.

En el encuentro se rindió un homenaje al fenecido empresario santiaguero José León Asensio, a quien estará dedicado el torneo 2024-2025. Hijas y nietos de León Asensio recibieron placas de reconocimientos tanto de la Lidom como del Banreservas y leyeron una cartas de agradecimiento.

Fue presentado un reportaje gráfico que recogió la vida de quien presidiera el Grupo León Jiménes, fallecido en marzo pasado a los 90 años.

Mejía informó que en los próximos días arrancarán los trabajos de instalación de luces Leds en los estadios Cibao y Julián Javier, lo que podría permitir que estén terminados antes del final de la temporada.

Mejía señaló que el pasado día 10 la Major League Baseball certificó el estadio Quisqueya, cuya grama requirió de un intenso trabajo tras un verano intenso de actividades.