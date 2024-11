El “fenómeno” suspendido, ya tiene acuerdo para el 2025

El “fenómeno” que había logrado un acuerdo verbal por US$4 millones, con un equipo que los medios internacionales ESPN y The Athletic identificaron como los Padres de San Diego luego que Diario Libre destapó el escándalo el viernes, ya tiene un acuerdo con otra organización para cuando cumpla la suspensión por un año que le impuso la oficina de Grandes Ligas.

Una fuente aseguró a Diario Libre que se trata de un acuerdo que no involucra dinero, sino la oportunidad de que el beisbolista, que realmente tiene 19 años de edad y se llama César Altagracia, pueda convertirse en pelotero profesional.

El equipo involucrado juega en la División Este de la Liga Americana.

“El muchacho va a cumplir la suspensión, pero tiene talento tanto lanzando como bateando por lo que hay un acuerdo para que tenga una oportunidad”, dijo la fuente.

A pesar de que los reglamentos de la Major League Baseball prohiben que un pelotero reciba ofertas de equipos antes de cumplir los 16 años, la costumbre es que las 30 franquicias violen esta regla y hagan acuerdos verbales, que frecuentemente incumplen, con representantes de peloteros de hasta 11 años de edad.

Mientras Altagracia está obligado a cumplir una suspensión por la irregularidad en su identidad, ni el entrenador que lo presentó con documentos falsos ni el equipo que violó las reglas de contrataciones reciben sanción alguna.

El mismo informante reveló a Diario Libre que el antiguo entrenador de Altagracia ha estado involucrado en las suspensiones de al menos otros cuatro jugadores por presentar documentación adulterada.

“Aquí solo se sanciona al pelotero, que regularmente es menor de edad, pero se deja todo lo demás igual y por eso la historia nunca termina sino que se repite”, agregó la fuente.

Altagracia llegó al acuerdo verbal con los Padres hace cuatro años, cuando se suponía que tenía apenas 11 años de edad, pero en realidad contaba con 15 años.

Un prestamista, de los que pululan en el mundo de los prospectos del béisbol, entregó US$200 mil a Altagracia y su familia a ser pagados una vez recibiera el bono de firma en el 2027.

Los representantes involucrados en el negocio recibieron otros US$250 mil de adelanto. Actualmente negocian cómo devolver el dinero al acreedor.

“El no le está metiendo presión al muchacho porque entiende que en algún momento podría llegar a Grandes Ligas y pagarle la deuda”, indicó.

Altagracia representó a la República Dominicana en 2022 en el Mundial Sub 12 (con 17 años de edad) que se celebró en Taiwán.

Ganó los lideratos de efectividad con 0.00, bases robadas con 10, de carreras anotadas (10) y fue escogido como el lanzador derecho más sobresaliente. Sus 10 imparables representaron la tercera mejor marca del certamen.

En 2024, con 19 años, representó al país nuevamente en el torneo panamericano U17 que se jugó en marzo en el país.

En cuatro partidos bateó para .333, con seis remolcadas y lanzó un tercio de entrada como relevista.

La diferencia entre su edad real y la competencia con niños mucho menores que él, levanta la preocupación del daño que podría haber causado con un batazo a un jovencito.

Lo que dijo MLB a DL

¿Por qué investigar a un jugador menor de 15 años? Fue la pregunta que hizo DL a Jorge Pérez-Díaz, vicepresidente de la MLB. “Investigamos a peloteros que no estén todavía a los 15 años, en algunos casos donde se vislumbra un bono de firma alto, lo investigamos antes con el consentimiento de ellos y los padres. Si ellos no están de acuerdo no se hace. Ellos tienen que consentirlo”, dijo Pérez-Díaz al teléfono con DL desde Nueva York. Sin embargo, el alto ejecutivo rechazó confirmar el caso en cuestión, apelando a cláusulas de privacidad. “El formulario que firman los jugadores, en el caso de que sea menor de edad, también sus padres, establece que la información que se produzca durante la investigación se mantendrá confidencial”, dijo.