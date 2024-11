¿Cómo surgieron las amistades que trajeron a Yadier Molina a la LIDOM ?

El exjugador de Grandes Ligas, Yadier Molina, es enfático al definir los requisitos que puso para venir a la liga dominicana: “Si ellos no hubieran aceptado, yo no estuviera aquí”, dice Molina refiriéndose a Rafael Furcal, Carlos Gómez y Melky Cabrera.

“Ese fue una pieza clave son mis hermanos, conocen el equipo, conocen la liga, y obviamente venir aquí a ciegas no era la idea”, asegura el nueve veces ganador de Guante de Oro en MLB.

¿Pero de dónde surgieron esas amistades?. Cada una tiene una historia en particular.

En el caso de Furcal, en 2011, Molina es quien presiona para que lo traigan a San Luis.

¨Ese es uno de los hermanos grandes que me regaló la vida y el béisbol “, opina Furcal sobre el diez veces jugador All-Star.

“Cuando a mi me cambiaron de los Dodgers para San Luis, él fue el primero que llamó y me dijo que me querían en el equipo y de una vez tomé la opción”, recuerda Furcal con gran emoción.

Tan especial ha sido esa amistad a través de los años que ahora “(Yadier) dijo que si yo era la primera persona que iba a estar con él, él lo aceptaba”, lo que llenó a Furcal de la convicción de seguirle.

“Yo te la robo, yo te hago out”

Pero si hay una amistad bien pintoresca, es la que se dio entre Yadier y Carlos Gómez.

El exjardinero criollo se robó en su carrera 268 bases, y en 2013 tuvo un año de cuarenta con 40, siendo su mejor período robando con los Cerveceros de Milwaukee, rivales de los Cardenales de Molina en la división central.

La relación entre Gómez y Molina empezó con un debate de quien le ganaría a quien en la lucha por las bases.

“Yadier era catcher de la división que jugabamos (Central de la Liga Nacional). Yo estaba en Milwaukee, y era el corredor más rápido de la liga. Entre nosotros siempre había una disputa: ‘Yo te la robo, y él me decía que me iba a hacer out’, y así creamos una amistad y una hermandad grandísima”, recuerda con alegría.

Con Melky Cabrera, la amistad vino a través de José Molina, uno de los dos hermanos de Yadier.

“yo lo conozco de hace tiempo, el hermano de él (José Molina) jugó conmigo en los Yankees y esa amistad viene con él, y confía en mi, siempre me tiene a su lado, y me pregunta sobre los muchachos y estoy aquí para ayudarlo en todo” sentencia Cabrera sobre su rol ahora.