Rogers pide a los jóvenes tomar LIDOM en serio

El lanzador derecho de los Toros del Este, Esmil Rogers, es uno de los peloteros más veteranos que acciona en la pelota invernal dominicana y está empeñado en pasar su legado a los jugadores más jóvenes.

Rogers fue la cuarta selección del draft del 2007 (22 general) para los Tigres del Licey y debutó al año siguiente con funciones más de relevista que de abridor, tuvo 10 salidas, una sola de ellas como abridor, pero a partir de ahí se consolidó como uno de los abridores más confiables del circuito.

"Después de 17 años no me he sentado a pensarlo de esa manera, yo debuté en La Romana, y ahora pertenezco a ellos", contestó Rogers a Diario Libre sobre su largo camino por la Liga Dominicana.

El veterano de 39 años de edad, tiene marca de 20-20 y 2.96 de efectividad en Serie Regular y se ha convertido en un mentor de los más jóvenes en la liga, gracias a su experiencia y sabiduría adquirida.

"El muchacho joven que viene a esta liga y la coge en serio, aprende mucho, hay muchos que han venido y la han tomado en serio y han tenido fruto en Estados Unidos y otras ligas", expresó.

A través de su carrera, Rogers nunca se ha visto involucrado en ninguna conversación negativa, ni dentro ni fuera del terreno de juego y es alguien a quien los jóvenes talentos pueden tomar como un gran ejemplo, "el único consejo que yo doy es, vengan a tomar la liga en serio, no la tomen de relajo, porque si la toman de relajo, la liga en un abrir y cerrar de ojos se te va", agregó.

Regresa a México

Rogers lanzó en el 2024 con el Águila de Veracruz y tiene su contrato garantizado para regresar en el 2025, en una liga que aumentó su nivel por la ampliación de los rosters a 20 jugadores importados, algo que asegura puestos de trabajo y mejora el nivel de la liga. "Estoy contento, estoy haciendo lo que me gusta todavía mientras haya salud", concluyó.

Un vínculo familiar con Offerman

La historia de Rogers con Offerman viene de hace años, fueron compañeros de equipo y lo dirigió en el Licey y lo está dirigiendo una vez más, pero ahora en La Romana con los Toros. "Nosotros tenemos un vínculo familiar, su mamá es como una abuela para mí, para nosotros es como una familia", agregó Rogers.