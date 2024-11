Magneuris Sierra: "el que piensa en regresar a la base, no robará "

En la LIDOM hay muchos peloteros que con su juventud, aportan bateo, buena defensa y velocidad en las bases. Magneuris Sierra de las Estrellas Orientales, cumple con todo lo anterior y mucho más,

En estos momentos, Sierra está cumpliendo con uno de las facetas del juego que le exige el dirigente Fernando Tatis a sus peloteros: Velocidad y agresividad en las bases. En cuanto al robo de bases, Sierra esta de 6-6 y es líder del torneo. Su plan de juego es bien definido: El que tiene la determinación de robar, no puede estar pensando en volver a la base constantemente.

"El que piensa en regresar a la base, no robará ", dice Sierra, dando a entrever que el pelotero a la hora de robar debe tener una convicción muy fuerte de salir detrás del objetivo, con un buen brinco y en el momento preciso.

Fernando Tatis valora mucho el trabajo de Sierra en las bases, porque es parte fundamental de su juego como dirigente.

"La velocidad es mi juego. Todo el mundo sabe que a mí me encanta el juego rápido, me gusta crear situaciones y lo voy a seguir utilizando, por eso es que hemos llegado donde hemos llegado, por la situaciones que hemos creado", opinó Tatis.

Las Estrellas son su hogar

Drafteado por los Toros en la primera ronda del draft de novatos del 2016, debutó en la pelota local con esa misma organización ese año y tras cinco temporadas de bajos promedios de bateo, el equipo taurino decidió cambiarlo al Licey para el inicio de la temporada 2022-23.

Con el Licey el año pasado, contando serie regular, round robin y final, Sierra sólo jugó en 17 juegos y tomó apenas en total 10 turnos. Las Estrellas lo adquirieron en cambio con los Tigres y todo se ha transformado en una agradable oportunidad para el nativo de San Cristobal.

"Me siento aquí como si fuera en casa, estoy con una nueva oportunidad, con un nuevo equipo", afirma Sierra que marcha tercero entre los líderes de bateo del torneo con promedio de .340, luego de que en 13 partidos, ha agotado 47 turnos y pegado 16 hits con nueve carreras anotadas y nueve impulsadas.

Sierra se define así mismo como un "chocador".

"Me defino con un swing de con el que choco mucho la pelota, además trato de mantenerme en base, ahora mismo la estoy chocando con más autoridad y las cosas me están saliendo bien", sentencia Sierra al tiempo que en señala que en defensa se siente muy cómodo y efectivo jugando el jardín central, pero si se lo pidieran, el podría jugar en el infield, al menos en primera base.

Magneuris Sierra viene de jugar en México con los Acereros de Monclova, con los que tuvo una línea ofensiva de .324/.364/.829, y en donde sintió que: "ellos me dieron la oportunidad, y como yo siempre he dicho, si me dan la oportunidad, yo daré lo mejor de mi".