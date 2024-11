Radhames Liz mejora su repertorio y se convierte en líder de efectividad de la liga

Nada como saborear el éxito en nuestro béisbol para un lanzador veterano, y eso es lo que vive en estos momentos Radhames Liz, quien está en su temporada 15, y que con 0.50, lidera la liga dominicana en efectividad.

Este martes 19, el Licey lo señala en su rotación para abrir ante las Águilas Cibaeñas en el Estadio Quisqueya, y Liz luego de entrenar y con una amplia sonrisa, revela cuál ha sido el secreto de su descollante actuación.

"He trabajado mucho con mis pitcheos, especialmente con el cutter, lo estoy controlando mucho mejor, el cambio también. El sinker ha sido muy efectivo y creo que eso ha hecho que mi recta luzca mucho mejor", señala Liz que tiene marca de 2-0 en cuatro salidas y quien apenas ha permitido siete hits, y apenas una carrera en 18 entradas.

Liz asegura que "todo eso me ha hecho mejor pitcher este año, y ahora siento que tengo mucho mejor control que el año pasado", haciendo referencia a la temporada 2023-24 en la que tuvo una de sus peores campañas con récord de 0-3 y efectividad de 6.17 tras conceder 24 carreras limpias en 35 entradas.

El espigado veterano de 41 años también atribuye su buen arranque en la liga dominicana a su actuación con los guerreros de Oaxaca en México, en donde puso en práctica los cambios que domina ahora y terminó con marca de 2-2 con efectividad de 3.43.

"Desde allá vengo trabajando con los pitcheos que me están dando resultado aquí y aún lo he mejorado más de lo que estaba en México, los he ido perfeccionando mucho mejor", dice Liz al tiempo que resalta que la liga mexicana ha experimentado cambios que la hacen más competitiva.

Así ve la Lidom del 2024

"Tú enfrentas un lineup hoy y al otro día, casi en todos los equipos, cambian mucho los bateadores, y para los pitchers eso hace las cosas más difíciles porque tú te llevas una idea de lo que estás viendo hoy y mañana te cambian la alineación", puntualiza Liz que de por vida en la pelota dominicana ha lanzado en 87 juegos y tiene marca de 16-15 con 332 ponches y 128 bases por bolas en 350 entradas.

"En los tiempos que yo empecé habían muchos bateadores que eran estables jugando aquí, no bajaban tantos grandes ligas a jugar. Ahora bajan bastante, tantos jugadores de posición como lanzadores, desde que bajan del avión ya están disponibles, por lo tanto eso ha hecho la liga más competitiva", declara Liz.

En cuanto a la rivalidad Licey-Escogido en el 2024, el nativo de El Seibo está convencido de que los Tigres están preparados para darle la pelea a los melenudos o a cualquiera de los otros equipos, en caso de tener que enfrentarlos en una final.

"Nosotros nos hemos estado preparando para el que venga, pero es cierto que Pujols ha traído una buena química al equipo de los Leones. Pero nosotros también hemos tenido una buena química y unión. Pero yo sé que tenemos que jugarle, tienen muy buenos lanzadores y bateadores", afirma Liz que reconoce de todas maneras que el Escogido atraviesa por un buen momento.

Cree que independientemente de los resultados de los partidos entre los dos equipos en la serie regular, eso no va a definir lo que vaya a suceder en los playoffs, y que el Licey le juega serio a todos los equipos.