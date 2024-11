"Los Dominicanos Primero por Cuqui Córdova" honra la carrera de Albert Pujols

Total Energies Marketing Dominicana presentó los "Premios Los Dominicanos Primero por Cuqui Córdova", que en la presente campaña estarán dedicados al ex toletero y actual dirigente de los Leones del Escogido, Albert Pujols.

La actividad estuvo encabezada por Vitelio Mejía, Presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Jorge Galiber, CEO y Country Chair de Total Energies en República Dominicana y Franklin De Luna, Director de Mercadeo y Comunicaciones.

Tanto Mejía como Galiber y De Luna elogiaron no sólo los logros deportivos de Pujols, sino además sus cualidades humanas, valores y liderazgo.

Vitelio Mejía destacó la importancia que en su momento tuvieron los premios, hace varias décadas atrás, cuando en el torneo invernal la mayoría de los peloteros extranjeros se llevaban los galardones. Sobre Pujols dijo: "Es un grande entre los grandes. La liga se honra en reconocerlo como dominicano primero, como jugador, como hombre de bien y sobretodo como un líder positivo".

De su lado Franklin De Luna afirmó que la dedicatoria del premio este año es para "Albert que es un gigante del béisbol, un hombre cuyo nombre resonará por siempre, no sólo en los estadios sino que en los corazones de millones de fanáticos en todo el mundo. Desde muy joven mostró un gran talento y un amor por el béisbol que lo llevó a convertirse en uno de los mejores jugadores de las Grandes Ligas, no sólo por su talento, sino por su ética de trabajo y consistencia ".

Mientras que Pujols aseguró que: "Desde temprano en mi carrera nunca me enfoqué en premios siempre le daba gracias a Dios por darme la oportunidad de representar mi país, subir mi bandera en alto. Dios me dio el talento, pero como todos saben, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Me he sentido orgulloso de representar nuestra patria, ya aquí en el país o en los Estados Unidos".

También estuvo presente Carlos Córdova, hijo de Don Cuqui Córdova, quien fundó el premio en 1970, que este año reconocerá a los nativos más valiosos de la serie regular y a los más destacados en ofensiva y pitcheo.