Luis de los Santos, novato del Escogido: ¨ Lo simple es más importante que querer dar un jonrón ¨

Apenas era el 30 de octubre con la temporada recién iniciando, y el dirigente Albert Pujols en un partido contra los Gigantes del Cibao le entregó la tercera base a un novato que antes de esta temporada, sólo había agotado ocho turnos en el béisbol invernal dominicano. Y el novato respondió.

Con hombres en las esquinas, Luis Alberto de los Santos conectó sencillo empujador de la primera vuelta de un partido que los Leones ganaron 6-0.

"Encontré la situación (de hombre en posición anotadora) y pude aprovechar, no queriendo hacer mucho, simplemente busqué un pitcheo del medio hacia afuera y pude ejecutar la jugada", precisó De los Santos luego del partido con la madurez mental del alguien que ha jugado mucho béisbol.

Y así como en ese encuentro, en otros juegos, a Pujols le sigue dando resultado colocar a De los Santos para que conecte la pelota en momentos oportunos, el más reciente en la emocionante victoria de los Leones sobre las Águilas el fin de semana pasado en Santo Domingo, en el que casi finalizándose el juego los Leones perdían 7-6, viraron el score 9-7 y De los Santos fue de los hombres claves en ese rally, ligando un sencillo remolcador.

¨A veces lo simple es más importante que querer dar un jonrón, querer dar un doble o querer traer una carrera, las cosas simples son las que yo más he tenido que enfocarme y lo que más me ha enseñado esta liga¨, señala De los Santos que ha jugado en 20 partidos, ha agotado 55 turnos ha pegado 12 hits, cuatro dobles un jonrón ha empujado ocho y batea un .218 que va en ascenso.

Luis De los Santos ahora está con los Mets, pero fueron los Toronto Blue Jays con quienes empezó en su sistema minoritario con 18 años en 2016. El espigado infielder asegura que con lo que más se ha identificado con los Leones este año, es con la comunicación.

¨Hasta ahora es la comunicación que el coaching staff tiene con cada uno de los peloteros, en los años anteriores yo no había visto eso. Con todos los peloteros ellos se comunican y en verdad estamos todos en la misma página¨.

La parte mental del juego

¨Lo que más he aprendido en esta mi primera temporada aquí es el aspecto mental del juego, no dejarme llevar de las emociones, mantenerme más en lo que es el juego, no enfocarme en querer traer el corredor si hay gente en base o querer hacer el out si estoy en defensa, sino controlar lo que puedo controlar¨, afirma De los Santos que este año en las ligas menores de los Blue Jays en 47 partidos, pegó siete jonrones y empujó 20 con promedio de bateo de .268.

De los Santos cuenta que lo mental es importante porque el equipo ha tenido que regresar en el marcador en varios partidos y dice que, "hemos tenido que venir de atrás muchas veces, pero estamos ready, siento que cada uno de los muchachos se siente preparado¨.

Hasta el momento el Escogido podría quedarse con De los Santos por lo que resta de la temporada, y eso lo ayudaría más a desarrollar sus condiciones en la liga dominicana, una de ellas, la velocidad, pues a su entender hay equipos que cuando lo ven, creen que él no será capaz de correr o de robar bases y esa es una situación del juego que ha sabido aprovechar.

Ante la posibilidad de que entren veteranos como José Ramírez y Ketel Marte a reforzar al Escogido, De los Santos se siente, ¨emocionado, loco de que vengan a ayudar al equipo, estamos en una buena situación ahora mismo y que quiero que vengan ayudarnos¨.