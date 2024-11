"Aguiluchos, ustedes son lo máximo", dice Miguel Tejada tras retiro de su número 4

Las Águilas Cibaeñas rindieron el sábad a Miguel Tejada el más grande honor al retirar el número 4 que utilizó durante 17 temporadas con el equipo.



En una ceremonia especial previo al juego contra los Tigres del Licey, el Consejo Directivo de las Águilas y algunos de los jugadores que estuvieron con Tejada en su exitosa carrera le acompañaron en este tributo ante una fanaticada rebosante de alegría, pero también cargada de nostalgia.



"Sepan que yo soy y seré un soldado aguilucho toda la vida. Donde el equipo me necesite, ahí estaré", manifestó un emotivo Tejada en un discurso que debió interrumpir varias veces por las lágrimas.

Para llegar al escenario, Tejada tuvo una entrada particular en un autobús que simboliza su apodo de "La Guagua" y que traía de pasajeros a sus familiares, así como a las principales autoridades de la provincia Peravia, de donde es oriundo. Mientras esto ocurría, un espectacular show de fuegos artificiales acompañado de un aplauso interminable complementó el inolvidable momento.



Al tomar una participación especial en nombre de los jugadores, el ex receptor Alberto Castillo destacó la entrega, caballerosidad y respeto por el juego demostrado por Tejada de quien además compartió anécdotas que les hicieron fortalecer su amistad fuera del terreno.

Aunque varios de los jugadores más exitosos en la historia de LIDOM han vestido la chaqueta aguilucha, el de Miguel Tejada es apenas el catorceavo número que retiran las Águilas y el primero desde la temporada 2011-2012 cuando se rindió el honor al número 31 utilizado por Guillermo García.



El número 4 de Tejada se une al selecto listado compuesto por: (1) que vistió Miguel Diloné, (3) Winston "Chilote" Llenas, (9) de Roberto Peña, (10) usado por Franklin Taveras y Félix Fermín, (14). También Tony Peña (18), Stanley Javier, Luis Polonia (22), Ramón Arturo Peña (24), Julián Javier (25), Guillermo García (31), Julio Martínez (29) y Arnulfo "Nino" Espinosa (32).



En su trayectoria Tejada participó en 12 series finales donde se coronó campeón en ocho ocasiones en las temporadas 1996-97, 97-98, 99-00, 2000-01, 2002-03, 2004-05, 2006-07 y 2007-08. El Pelotero de la Patria se caracterizó por su entrega a la causa aguilucha, incluso en la temporada 2002, cuando ganó el premio al Jugador Más Valioso en la Liga Americana mientras jugaba para los Atléticos de Oakland en Grandes Ligas.



Se convirtió en un ícono para los cibaeños y todo el país debido a sus participaciones en postemporadas, donde ostenta los lideratos de cuadrangulares (29) y carreras impulsadas (128), así como en Series del Caribe donde lidera de por vida en bateo (315), cuadrangulares (15) y carreras remolcadas (47).



Para un momento tan especial a Tejada le acompañaron además Luis Polonia, Bartolo Colón, Rafael Furcal, Tony Batista, Héctor Luna, Roberto Hernández y TJ Peña, con quienes logró construir una hegemonía durante su trayectoria.