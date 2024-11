Fundación ImpACTA Kids inaugura estadio en el sector Las Pajas

La Fundación ImpACTA Kids, que preside Manny Acta, inauguró el estadio "La Familia Acta" este sábado 23 de noviembre en el municipio de Las Pajas, en Hato Mayor, constituyéndose en el octavo estadio de pequeñas ligas que dicha fundación construye en el país.

ImpACTA Kids se ha comprometido con la niñez y la juventud dominicana, impulsando la construcción de instalaciones deportivas para formar ciudadanos productivos y valiosos para el país, y en el caso del estadio Familia Acta, recién construido, rinde tributo a los ancestros libaneses, que propiciaron empleos, vivieron y trabajaron en esa zona del país.

"Para nosotros impactar la vida de los niños, no solamente aquí, si no a todo alrededor de la comunidad del Ingenio Consuelo, el deporte y la educación es la mejor vía de que estos muchachos salgan a camino", expresó Manny en la inauguración del estadio.

Acta está consciente de que no todos van a ser jugadores de béisbol profesional, pero si todos pueden ser buenos ciudadanos si pueden ser guiados por el camino correcto.

La familia Acta, según refirió Manny es oriunda del batey Las Pajas, incluyéndolo a él, "pensamos que es un legado que le podemos dejar a los niños, y a los que vienen en el futuro", expresó.

"Nuestra familia tiene más de 100 años creando impacto positivo en estas tierras, desde mi bisabuelo, Don Abraham José Acta Fadul hasta mi abuelo Don José Acta Fadul, trabajaron mucho estas tierras, crearon muchos empleos, a través de los años", comentó Acta sobre el impacto familiar en la zona.

Manny expresó que la familia se mantiene creando empleos para la comunidad, y eso es algo que ellos como familia valoran y honrar en su justa medida.

El nivel de satisfacción

"Nos sentimos contentísimos, hemos recibido el apoyo de mucha gente, pero sobretodo le doy las gracias a mis padres, que me han hablado de ayudar a los demás, siempre me dijeron no tienes que quedarte sin nada, pero mientras puedas ayudar, ayuda", dijo.

Acta reconoce que no todo lo tiene que hacer el gobierno, y que alrededor del país hay mucha gente comprometido con ayudar y hacer cosas positivas para la comunidad, y que ellos en su zona se preocupan por aportar lo que está a su alcance para que las cosas vayan mejorando.

El único en la zona

El estadio Familia Acta o play de Las Pajas, es el único en la zona destinado a jugar béisbol de categorías menores, y además brinda la posibilidad de que los adultos puedan jugar softbol también y le dará entretención a la comunidad todo el año.

El personal de trabajo y los fondos

El personal de trabajo de la Fundación ImpACTA Kids para levantar obras como estas, es mayormente voluntario, compuesto por jóvenes que han jugado pelota anteriormente y entregan su tiempo para levantar este tipo de obras, y los fondos provienen de la propia fundación y la familia, así como de aportes internacionales y de empresas locales, así como de fanáticos que han seguido la carrera dentro y fuera del terreno de juego de Manny, según expresó él mismo en su conversación con el periodista Manny del Rosario.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/whatsapp-image-2024-11-24-at-2.12.42-pm--2.jpeg Algunos jugadores en el terreno de juego del estadio Familia Acta (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/whatsapp-image-2024-11-24-at-2.12.42-pm--5.jpeg Estadio Familia Acta (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/whatsapp-image-2024-11-24-at-2.12.42-pm.jpeg estadio Familia Acta (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/whatsapp-image-2024-11-24-at-2.12.41-pm--3.jpeg Parte del póblico asistente en la inauguración del estadio Familia Acta (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/whatsapp-image-2024-11-24-at-2.12.41-pm--2.jpeg Público asistente en la inauguración del estadio Familia Acta (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/whatsapp-image-2024-11-24-at-2.12.42-pm--4.jpeg Vista Parcial del estadio Familia Acta en Las Pajas (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/whatsapp-image-2024-11-24-at-2.12.42-pm--1.jpeg Dugout en el estadio Familia Acta en Las Pajas (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/whatsapp-image-2024-11-24-at-2.12.42-pm--3.jpeg Vista parcial estadio Familia Acta en Las Pajas (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/whatsapp-image-2024-11-24-at-2.12.42-pm--6.jpeg Vista parcial estadio Familia Acta en Las Pajas (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/whatsapp-image-2024-11-24-at-2.12.41-pm--1.jpeg Personas presentes en la inauguración del estadio Familia Acta (FUENTE EXTERNA)

"Yo le doy las gracias a todo el mundo, y creo que vamos a seguir empujando hacia adelante", expresó Acta.

El futuro de la fundación y la construcción de estadios

"Todo depende, todo depende de lo que el futuro nos depare, tu sabes, pudiéramos pensar que es el último, que ya es suficiente, pero nada, si la vida nos sonría más adelante y aparece la oportunidad de seguir haciendo cosas, lo haremos", expresó Acta al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la fundación pueda seguir construyendo estadios para que los niños jueguen béisbol.

Acta dijo que ahora mismo la principal preocupación que tienen es el mantenimiento de todo lo que tienen operando, "con eso ya uno no necesita tantos fondos, anualmente uno le hace sus retoques a cada uno de ellos, y creo que con ocho estadios es suficiente."

ImpACTA Kids está muy enfocado en estos momentos en el área de la educación, en dar cursos en inglés, para ayudar a los muchachos que no llegan a ser peloteros a hacer otras cosas en sus vidas.

El acuerdo con Angela Bennett

La Fundación ImpACTA Kids trabaja en su sede principal con la fundación de Angela Bennett, que fue una persona que llegó a la comunidad de Consuelo, y se enamoró de la zona y su gente, y se ha preocupado por hacerla crecer a través de la educación para los comunitarios.

"Tenemos una alianza donde ella provee profesores, en nuestro local para alfabetizar y ayudar a los niños que están atrasados en la escuela, nuestra finalidad no es crear peloteros como negocio, estamos tratando de crear mejores ciudadanos", argumentó Acta.

El objetivo es tener a los niños y jóvenes ocupados en actividades que puedan ser productivas, alejados de las cosas negativas, que brinda la sociedad de hoy en día.

El mensaje final

El mensaje final de Manny Acta para la comunidad de Las Pajas es que cuiden la instalación y la disfruten, "cuiden la instalación, conseguir los fondos no es tan fácil, no me gustaría venir aquí en un tiempo y encontrar las instalaciones destruidas", concluyó.