Muñoz: "Estoy seguro que los Toros clasifican"

El 9 de noviembre se dio un sorpresivo cambio en el que las Águilas Cibaeñas enviaron al mejor bateador de los últimos tres años, Yairo Muñoz, a los Toros del Este por Jonathan Clase, un prospecto de Toronto.

Muñoz regresaba al equipo que lo drafteó en 2015, con el que jugó por primera vez en 2017 y con el que ahora busca clasificar.

"Primero Dios, y después así será, estoy seguro que los Toros clasifican", es el grito de guerra de Muñoz que es pieza fundamental de un conjunto romanense que luego de jugar 40 partidos tiene marca de 16-24, a cuatro juegos de las Águilas.

"Dios le da su momento a cada quien, lo de nosotros llegará", dice Muñoz, que con los Toros este año ha participado en 18 juegos y batea para .230, con ocho anotadas, seis remolcadas, cuatro boletos y tres estafas.

"Estoy tratando de controlar la zona de strike, no le estoy haciendo swing a pitcheos fuera de la zona. Cuando te sales de ahí, ya no puedes hacer daño", expresa Muñoz que había bateado .304 con OPS de .719, 32 impulsadas y 44 anotadas en sus últimos 85 partidos de temporada regular, antes del cambio.

Buena vibra con AC

Según rumores nunca confirmados, el cambio se habría dado porque supuestamente Muñoz no habría estado de acuerdo con la forma en la que el nuevo dirigente Yadier Molina lo iba a utilizar, que lo sacaba de la regularidad.

El tiempo ha pasado, Muñoz produce para las Toros, y asegura que hacía su antiguo equipo no hay ningún tipo de animosidad.

"No, ¿por qué?, duré con ellos cuatro años y ellos me daban todo, no tengo ninguna razón para hablar mal de ellos, todo lo contrario muy agradecido", son las palabras del antesalista al consultársele cómo ve a las cuyayas.