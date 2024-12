Sosa: "Me encanta lanzar en momentos de presión"

En medio de situaciones extremas, cuando un partido está en la etapa final o en la línea se requiere que el lanzador muestre y demuestre que tiene los nervios de acero.

Henry Sosa es de los que disfruta lanzar cuando el pánico se adueña del juego.

"Me encanta tirar en momentos de presión. Tienes que concéntrate cien por ciento y todo lo que pase en el inning va a depender del juego", asegura Sosa, que llegó en cambio el 12 de octubre desde los Toros.

"Las últimas entradas no es la misma presión, hay que ser veterano y tener un buen repertorio de pitcheos para tener ese peso de cerrar un juego, para eso hay que estar preparado mentalmente, físicamente y eso es todos los días. No quiere decir que de 50 chances vas a salvar 50, obvió que habrá ocasiones en las que vas a perder, pero debes estar listo", dice Sosa, que el año pasado con los romanenses en la serie regular tuvo efectividad de 1.45, WHIP de 1.02 y consiguió 24 ponches en 18.2 entradas.

Ya en el Round Robin y en la serie final con las Estrellas Orientales sólo concedió dos carreras en 13.2 capítulos y su labor incluyó 15 ponches.

El lanzador de 39 años ha tenido 19 apariciones esta temporada y ha registrado una marca de (3-1), efectividad de 4.12, con 19.2 entradas, 22 hits, 10 carreras, nueve limpias, toleró tres jonrones, siete bases por bolas y logró 18 ponches, con un WHIP de 1.47.

¿Cómo perdió su invicto de 3-0 ?

El pasado martes 10 frente al Licey, con el partido empatado en la sexta entrada, el dirigente Albert Pujols colocó a Sosa en el montículo, Oneil Cruz y Jair Camargo se les embasaron y el importado Ryan Fitzgerald le conectó cuadrangular que puso el juego 5-2, y los Tigres ganaron 6-2. Sosa cargó con la derrota.

"Son situaciones que pasan en el juego, pero lo que debemos hacer es concentrarnos en lo que queda del año", opinó Sosa.

Sosa, clave para el Round Robin

Si hay una razón por la que los Leones trajeron en cambio desde los Toros al relevista Henry Sosa es por sus excelentes registros en postemporada. Sosa colecta 1.51 de porcentaje de carreras limpias además de 36 ponches en 35.2 entradas, lanzando en partidos de playoffs. Por ejemplo, gracias a su destacada labor en 2018-19, Sosa fue pieza fundamental del staff de pitcheo que ayudó a que las Estrellas Orientales lograran la corona.

En esa serie final, Sosa abrió un partido y lanzó 3.1 entradas, solo concedió dos hits, ponchó a cuatro y se quedó con la victoria. "A mi no me importa donde me pongan", proclama Sosa aunque con los Leones su labor ha sido como relevista intermedio.