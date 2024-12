Juan Soto en su presentación con los Mets: "El dinero no fue lo último que primó"

Para la presentación de Juan Soto en una suite de lujo del Citi Field, casa de los Mets de Nueva York, había 27 asientos reservados con la leyenda "Familia de Juan Soto".

Tíos, tías, primos, primas, su hermano, su madre y su padre acompañaban al muchacho de 26 años que acaba de firmar un contrato de US$765 millones por 15 temporadas, el pacto de mayor dimensión en la historia del deporte profesional mundial.

La familia, para Juan Soto, es lo más importante. Y, según sus propias palabras, el trato de los Mets a los Soto fue una razón de mucho peso para inclinar la balanza y rechazar las otras cinco ofertas de al menos US$700 millones que recibió durante su proceso de agencia libre.

"Al final de cuentas el dinero no fue lo último que primó en la decisión de firmar con los Mets, porque había muchos equipos ofreciendo mucho dinero, pero el trato hacia la familia y las aspiraciones de ganar, eso importó", dijo Soto.

Eso, y la aspiración de convertirse en una "saga".

"Creo que lo que me estaban ofreciendo en los 15 años, la dinastía que Steve Cohen quiere formar en esta organización será bien especial. La organización me demostró cómo manejan las cosas y cómo ven las cosas fue lo que me abrió los ojos".

Para los Mets, cumplir con el proceso no fue nada fácil, pues tuvieron que batallar con múltiples organizaciones pujando por los servicios del preciado número 22, incluyendo a los Yanquis, que ofrecieron US$760 millones.

"No fue un proceso fácil. Hubo un momento en el que se vivieron muchas emociones, pero no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Creo que esta firma acelera nuestra persecución de buscar un campeonato. Mi meta era cambiar la forma en que se ve a los Mets y creo que lo estamos logrando y esa es mi meta, que los Mets sean considerados un equipo de la élite", dijo el propietario del equipo Steve Cohen.

"Es un jugador de los que aparecen cada 100 años. Además es un tipo inteligente, su comportamiento fuera y dentro del terreno lo hacen un tipo especial" Scott Boras agente “

El agente Scott Boras reconoció lo complicado que fue el proceso y confesó que fue uno de los más retadores que ha enfrentado en una carrera como representante, que lo ha llevado a manejar jugadores como Alex Rodríguez, Carlos Beltrán y Stephen Strasburg.

El dirigente Carlos Mendoza valoró a Soto y lo que trae a su alineación.

"Tenerlo con nosotros es un sueño hecho realidad por el jugador que es y el tipo de persona" Carlos Mendoza, dirigente “

El nativo de Herrera fue cuestionado intensamente desde hace años, cuando rechazó una oferta de US$440 millones por 14 años de los Nacionales de Washington, pero esperó pacientemente su momento de llegar a la agencia libre.

"Valió la pena pasar ese proceso y me siento contento de formar parte de los Mets de Nueva York", señaló el jardinero.

¿Y ahora qué falta?

"Terminar el trabajo que es ganar la Serie Mundial. Quedamos un poquito corto el año pasado, pero en lo personal esa es mi meta, ganar más campeonatos", señaló.

Steve Cohen, el dueño que está dispuesto a todo por NYM

Steve Cohen es uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos y de todo el mundo, con una fortuna desarrollada en las diferentes bolsas de valores que supera los US$21 mil millones.

Cuando compró a los Mets por US$2,400 millones en el 2020 se trazó como meta cambiarle la cara al equipo con el que ha simpatizado desde niño.

En Nueva York, los de Queens son vistos como "el otro equipo" de la ciudad, muy detrás de los Yanquis.

Por eso, cuando la puja por el mejor agente libre disponible se dio directamente y cara a cara con los Yanquis, Cohen supo lo que tenía que hacer y ofreció más de US$60 millones de diferencia por los servicios del jardinero Juan Soto, además de enamorarlo a él y a toda su familia.

"Mi meta cuando compré los Mets era cambiar la forma en que el equipo era percibido y ponerlo en la élite de las Grandes Ligas. Creo que lo estamos logrando", dijo Cohen durante la rueda de prensa en que se presentó a Soto, que firmó el contrato más lucrativo en la historia del deporte profesional por US$765 millones y 15 temporadas, además de una opción que lo llevaría hasta US$805 millones.