Juan Soto tiene planeado jugar en el invierno con el Licey

El jardinero dominicano de los Mets de Nueva York, Juan Soto, se encuentra involucrado en su proceso de preparación para la temporada 2025 y estuvo conversando este viernes con el programa Grandes en los Deportes, que se transmite de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde en Panorama 96.9 fm.

Soto firmó hace un par de semanas el contrato más grande en la historia del deporte norteamericano, cuando llegó a un acuerdo de US$765 millones por 15 años con el conjunto de Nueva York.

"Para mí, en lo personal, yo sigo siendo el mismo, la misma persona", contestó Soto al ser cuestionado sobre si el hecho de haber firmado el contrato referido con anticipación lo había cambiado en algo.

"No fue un proceso fácil, fue un proceso bien fuerte, para mi esto se sintió mucho más que un mes", expresó sobre el proceso de elección.

Soto tuvo una línea ofensiva en el 2024 de .288/.419/.569 con 41 cuadrangulares y 109 carreras empujadas en 157 partidos jugados, números que pueden ser catalogados entre los mejores en su carrera.

El trato de los Yanquis fue bueno

Al ser cuestionado sobre una supuesta situación de mal trato por parte de alguien de los Yanquis para uno de sus familiares, Soto dijo, "todo eso es falso".

"Todo eso es falso, a mi familia la trataron muy bien, la organización fue 1A conmigo", agregó.

"Juanjo" valoró además positivamente el staff y equipo de trabajo, que siempre estuvo a disposición de ayudarlo a él y su familia, y consideró positivo su proceso.

¿Que pesó más?

Según las palabras de Soto, ellos evaluaron todas las organizaciones que estaban en el proceso y todo lo que ofrecían, "nos fuimos inclinando hacia los Mets, por todo lo que nos enseñaron y todo lo que dijeron, sabes, no fue fácil pero enseñaron que a la larga tienen tremendo plan y la mentalidad de ser campeones, y con todo lo analizado y ckeado, ahí fue que tomamos la decisión".

Sobre jugar con Licey y en el Clásico

El contrato firmado por Soto supone que el equipo que lo firmó pueda haber colocado ciertas restricciones al jugador en el proceso, y al ser cuestionado sobre la posibilidad de jugar pelota en el país, con los Tigres del Licey, equipo al que pertenece Soto, dijo "yo creo que no, hasta el momento no me han dicho nada, al contrario, hablé con el dueño y le dice que necesito jugar 10 partidos en la República Dominicana, y me dijo que sí, siempre y cuando sea de designado".

Soto dijo que verá cuando sea el momento perfecto para hacerlo, "y tratar de darle un poquito de amor a la República Dominicana".

"Definitivamente no será este año, pero en un futuro, yo veré cuando sea el momento perfecto, el momento adecuado para poder hacerlo", argumentó.

"Todavía no he hablado con el Licey, no he hablado con nadie, no se sabe cuando será, pero ya, yo creo que los Mets saben el plan que yo quiero hacer", agregó.

Sobre el juego mental

En el juego de pelota, la forma en la que se afrontan las cosas, tiene un gran peso, y en esa parte Soto le da mucho mérito a su familia y a sus agentes y abogados, que siempre están al pendiente.

"Me ayudaron a mantenerme tranquilo, a mantenerme positivo, siempre pensando en lo mejor, es un poquito difícil, porque hay muchos comentarios, muchas cosas que uno escucha durante el proceso, pero mi familia me ayudó mucho a mantenerme calmado durante el proceso", dijo.

Las metas personales

Lo principal que tiene en su mente en estos momentos el pelotero dominicano, es ganarse el Guante de Oro, algo que no ha logrado al momento en su carrera, en una faceta que es la que muchos consideran la más débil en su carrera, el juego defensivo.

"Lo he fallado varias veces, he estado como finalista, pero quiere llegar a ese punto de ganarme un guante de oro en mi carrera", expresó.

"Al final del día la gente siempre va a tener sus dudas con mi defensa y todo lo demás, pero yo siempre doy el 100% de mi y estoy tratando de batallar, de mejorar, de ir avanzando, poco a poco", dijo.

Soto dijo que los comentarios negativos motivan, se meten en la cabeza y hay que saber manejarlos, y que el hecho de quedar segundo lugar lo ha motivado en su justa medida.

"Tengo varios años terminando segundo y tercero, y yo creo que es hora de traer uno para República Dominicana", dijo.

La llamada del fanático

Soto fue sometido a un proceso de recibir preguntas y comentarios de los fanáticos que escuchan el espacio de radio, y tuvo la oportunidad de referirse a algunos familiares, con los cuales compartió en estadios de softbol en su niñez, y que formaron parte integral de su desarrollo y crecimiento a temprana edad.

"Mi familia ha sido todo para mí, han tenido gran parte en todo este proceso, mi madre, mi padre, mis tíos, siempre han estado ahí pendientes de mi y todo lo que hago", expresó.

La conversación terminó con una pregunta atada a su vida sentimental, y si tiene pareja, a lo que Soto contestó, "estoy soltero y sin compromisos".