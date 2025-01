Teoscar Hernández dice que antes que cualquier oferta, los Dodgers fueron su prioridad

El dominicano Teoscar Hernández afirmó que su prioridad para la próxima temporada era regresar los Dodgers de Los Ángeles, el equipo que conquistó la Serie Mundial y con el que ha firmado por tres temporadas a cambio de 66 millones de dólares.



"Siempre puse a los Dodgers como prioridad y traté, cuando se acabó la Serie Mundial, de estar en contacto con ellos. Siempre tuve una visión clara de regresar al equipo campeón y por eso no esperé más por otra oferta en la agencia libre", dijo Hernández este martes al programa radial dominicano 'Grandes en los Deportes', desde su hogar en Tampa Bay.



'El Chino' Hernández, quien fletó 33 jonrones y remolcó 99 carreras, fue uno de los jugadores clave para la conquista de la Serie Mundial por los Dodgers.



"No todos los peloteros tienen la oportunidad de llegar a la agencia libre, para mí, para mi equipo y mi familia era bien importante escuchar lo que tenían que decir los Dodgers, nosotros tampoco descartamos ninguna posibilidad, uno trata de buscar lo que sea mejor para la familia y para la carrera de uno", dijo Hernández".



"Me sentí súper cómodo, fue muy importante como ellos tratan a los familiares, eso influyó mucho en la decisión de regresar con los Dodgers", añadió.



"Hubiese podido estar en la agencia libre todavía, esperando el dinero de los equipos que quizás tuvieran más necesidad que los Dodgers, pero, como siempre lo he dicho: para mí el dinero no es lo más importante", dijo.



"Había equipos dispuestos a llegar a la cantidad de años que buscábamos (3 o 4 años) pero no se concretó. Obviamente yo quería conseguir mi contrato por lo mínimo por tres años, pero no le doy tanta importancia a lo que es el dinero".