Wily Peralta dice que no se imagina lo que será lanzar en Santiago con el uniforme de las Águilas

El exlanzador de los Gigantes del Cibao, Wily Peralta, se siente relajado luego de tirar bullpen en ruta a su preparación para lanzar este sábado 4 contra los Leones del Escogido en Santo Domingo.

Pero si existe una presentación que le llena de curiosidad, es la que lo llevará en algún momento a lanzar en Santiago de los Caballeros, vistiendo por primera vez el uniforme de las Águilas Cibaeñas. Para nadie es un secreto que los fervientes fanáticos del "Valle de la Muerte", crean una atmósfera de competencia única en la liga dominicana y son muy exigentes con los jugadores que los representan.

Sin embargo, con una gran sonrisa, Peralta simplemente confiesa que como pelotero el desafío de jugar por las Águilas en la 'Ciudad Corazón' : "Es algo que quiero vivirlo".

"Lo tendría que ver, pero eso de la presión a mi me encanta, toda esa adrenalina, creo que esos momentos sacan lo mejor de mí, lo que sí es que la cosa es diferente cuando es Águilas contra Licey", dice Peralta indicando además que como pitcher, él se siente ideal para ese tipo de escenarios.

Luego de haber accionado en cinco campañas con los Gigantes del Cibao, el nativo de Samaná fue la segunda selección de las Águilas en el sorteo de reingreso, y aunque todavía es muy poco el tiempo que ha compartido con el equipo, se siente muy emocionado por el combinado que lo eligió, muy especialmente por quedarse vistiendo los colores de un conjunto de la región norte del país.

"Las Águilas son un equipo súper competitivo, los enfrenté varias veces en la serie regular y creo que hay chances de ganar un campeonato. Es un honor vestir este uniforme", asegura Peralta que terminó esta campaña con marca de 2-5 y 2.85 de efectividad con un Whip de 1.41, en diez aperturas con los Potros.

El conjunto amarillo ha expresado que la elección de Peralta se debió especialmente a su habilidad para manejar situaciones de tensión, y el round robin semifinal es precisamente caracterizado por ese tipo de fenómenos.

Debido a que apenas está recién llegado a la organización, el serpentinero de 35 años expresa sobre su relación con el dirigente aguilucho que "No he podido hablar mucho con Yadier Molina, pero él me conoce y sabe la clase de competidor que va a encontrar en mí, soy un jugador dispuesto siempre a hacer las cosas bien ".

La regular y el round robin, "es lo mismo"

En su última experiencia en semifinales(2022), Wily Peralta tuvo registro de 0-2 con efectividad de 1.72 en cuatro partidos en los que lanzó 41 entradas, recibió igual número de hits, 13 carreras (todas limpias), otorgó 17 boletos y ponchó a 30.

A pesar de que ya estuvo en el round robin en tres ocasiones con los Gigantes del Cibao, en las temporadas 2016, 2020 y 2022, Peralta asegura que el enfoque de él hacia el juego, no es diferente de cuando lanza en la serie regular.

"Cada juego para mi es super importante, no importa si es round robin o no, salgo a dar el máximo en cada juego como si fuera el último que vaya a lanzar ese día, sí se siente mucha armonía en un equipo, la tensión de ganar, pero para mí cada juego es con la misma intensidad", señala Peralta.

El lanzador derecho, que tuvo récord de 57-61 en 10 años en las Grandes Ligas, sentencia como la razón para seguir en la pelota organizada que, "Siempre he amado el béisbol, me siento saludable y me motiva la competencia de la liga, además de que aquí le doy la oportunidad a muchos de mis familiares de que me puedan ver ".