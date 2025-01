Junior Caminero confirma que se queda hasta el final del round robin

El fin de semana pasado, en un restaurant de la ciudad de Santo Domingo, algo se dijo en una mesa que causó una estruendosa celebración entre los comensales, y llenó de sorpresa hasta al personal que trabaja en el lugar.

Junior Caminero y su familia, compartían con parte de la directiva de su equipo de MLB, los Tampa Bay Devil Rays, entre los que estaban el manager Kevin Cash. El joven pelotero dominicano le preguntó a Cash si la organización le iba a pedir que terminara su actuación en la pelota invernal. Cash empezó su discurso elogiando a Caminero y a su familia. Luego hizo una pausa y dijo: "...pero". La frase terminó: "Pero te quedas hasta el final".

Aquella no pudo haber sido una mejor noticia para los Caminero, muy especialmente para el padre de Junior que es un fanático escogidista de toda la vida.

"Gritamos de felicidad, la familia completa. Gracias a Dios me dieron la confianza porque me vieron bien físicamente. Me habían mandado a trabajar y ahora me encontraron bien y me siento muy feliz por eso. Me dijo que nos vemos en Spring Training".

Caminero ha sido una inyección de vitalidad a unos Leones del Escogido que no sólo ha podido disfrutar de su ofensiva sino también del ánimo con el que impregna a sus compañeros.

En el actual round robin semifinal, Caminero ha jugado en nueve partidos batea .424 producto de 33 turnos al bate con 14 hits, cuatro dobles, cuatro remolcadas.

El jugador de 21 años aseguró que "tengo con ellos esa confianza de decirle que me dejen jugar, mientras tenga salud".

El infielder reconoce que una de sus mayores virtudes a su corta edad ha sido poder manejar la parte emocional de su vida, tanto dentro como fuera del terreno.

"Es un poco difícil a esta corta edad, pero gracias a Dios, me ha dado la madurez para controlar las emociones, ya sea jugando aquí o en Grandes Ligas. Gracias a mis padres que me enseñaron a ser humilde que es lo importante. Me tiene orgulloso saber que no he cambiado".

Una de las experiencias que cita como cruciales para lograr madurez, fue cuando Tampa Bay, con 18 años en 2023, lo envió a Australia y Caminero asegura que esa liga "me hizo ser otra persona, dentro y fuera del terreno, aprendí a cocinar, a lidiar con el inglés, es muy difícil pero gracias a Dios al año siguiente, Dios me premió y jugué en Grandes Ligas".