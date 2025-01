Elián Peña y su primer paso de US$ 5 millones

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/15/whatsapp-image-2025-01-15-at-19.24.09.jpeg Lisandro Peña y Nelly Rossó, abrazan a su hijo Elián Peña (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/15/whatsapp-image-2025-01-15-at-19.46.07.jpeg Deybi de la Rosa y Annerys Peña, hermanos de Elián Peña. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/15/whatsapp-image-2025-01-15-at-19.46.48.jpeg El presidente de los Gigantes de Rivas (Nicaragua), acompañó a Elián Peña el día de su firma. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/15/whatsapp-image-2025-01-15-at-19.47.43.jpeg James Kang, Director Internacional de los scouts de los Mets: "Peña es un talento que no solemos ver con frecuencia". (FUENTE EXTERNA)

"Puedes ser el mejor pelotero, pero sin disciplina no vales nada". Parece un consejo para un joven, en vez de un joven que da un consejo. Así de especial es la madurez de Elián Peña, el prospecto dominicano que consiguió firmar por US$ 5 millones, el bono más alto del 2025.

"Yo no he hablado con mis padres sobre qué voy a hacer con el dinero . Mi propósito es llegar a las Grandes Ligas", sentencia Peña que confiesa sentirse orgulloso de ser azuano. MLB Pipeline lo presenta como un zurdo con una velocidad con el bate, que sencillamente no puede fallar. Elián mismo advierte además que es una pieza completa, que puede jugar tanto en el infield como en los jardines. Sin embargo es su mente, su activo más potente.

¿Pero por qué cinco millones de dólares?

Esa respuesta la contesta James Kang, Director Internacional de los scouts de la organización. "Peña es un jugador único, especial, a nivel internacional. Tiene un set de herramientas que creemos nos puede ayudar en el futuro. Eso explica el bono", comenta el ejecutivo de los Mets.

Kang, se quedó pasmado con la madurez de un joven de apenas 17 años. Para él, alguien que apenas nació el 19 de octubre de 2007, posee una habilidad para jugar en el terreno que supera a sus contemporáneos. Su manera de impactar la pelota y controlar la zona, lo separan de su grupo etáreo.

Su padre Lisandro reflexiona que el camino ha sido largo. Como padres, siempre estuvieron pendientes de Elián, desde que empezó a jugar a los siete años en Villa Arpando (Azua), hasta que llegó a la capital con diez años. Y los entrenadores vieron algo fuera de serie.

Carlos Hernández, el primer entrenador que vio al niño, no olvida ese día. "Usted no sabe con lo que anda en la mano", le dijo Hernández a un señor que recuerda sólo como ´Ricardo´, que fue quien lo trajo a Santo Domingo. "Tenía una mentalidad con diez años de un tipo de 18". Es esa mente de Peña, que la llevaa su enfoque, que lo hizo quedarse él sólo junto a dos personas en la academia de los Mets durante todos los días desde antes del 24 de diciembre hasta después del 31. Luego de un año y medio de trabajo, Hernández lo entregó a la academia independiente de Javier Rodríguez, donde Elián empieza su camino hacia la firma con 12 años de edad. "Con Dios delante, en 2028, a ese lo vamos a ver allá", pronostica Hernández.

Una parada en Nicaragua

En centroamerica, hay un país decorado con lagos, volcanes, ciudades coloniales y mucho béisbol. Ese es Nicaragua, y Peña el año pasado pasó algunos meses jugando con los Gigantes de Rivas, por iniciativa de los representantes del jugador. Mauricio Marenco, presidente del equipo centroamericano, asegura que al joven dominicano le hizo mucho bien vivir una combinación de su juventud con jugadores de experiencia de la liga profesional nicaragüense.

"Fue maravilloso. Pero tuvo una lesión leve (en un dedo) y preferimos que se regresara. Sin embargo fue todo muy bonito. Hasta su cumpleaños le celebramos allá. Lo sentimos como un miembro más de la familia. "Mi experiencia en Nicaragua fue buena porque uno está jugando con gente mayor. No es lo mismo jugar tryouts y las cosas que se hacen aquí, que jugar en una liga independiente profesional. Adquirí más madurez".

A partir de este miércoles, el primer paso de la carrera profesional de Elián Peña, destaca por un número de siete cifras. Pero en el corazón del adolescente dominicano, arde la pasión de estar en algunos años junto a Juan Soto y Francisco Lindor como parte de las estrellas latinas que alumbran la Gran Manzana.