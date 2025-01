Sammy Sosa será llevado al Salón de la Fama de los Cachorros

El presidente ejecutivo de los Chicago Cubs, Tom Ricketts, anunció en la ceremonia de apertura de la Convención de los Cubs de esta noche que el ex primera base de los Cubs, Derrek Lee, y el jardinero Sammy Sosa serán incluidos en el Salón de la Fama de los Cubs este año. La ceremonia de inducción al Salón de la Fama de los Cubs de 2025 se llevará a cabo en el Wrigley Field en una fecha que se anunciará más adelante.

"Sammy Sosa no sólo fue uno de los mejores bateadores de jonrones de todos los tiempos, sino que también era el favorito de los fanáticos de las gradas del jardín derecho, ya que corría hacia el jardín derecho para comenzar cada juego. Su juego defensivo era del calibre de un All-Star, además de sus impresionantes estadísticas de slugging de todos los tiempos", dijo Ricketts. "Tenemos el privilegio de tenerlo de regreso en la Convención de los Cachorros para poder celebrar con él".

Sosa comenzó su carrera con los Cachorros en 1992 y jugó 13 temporadas con los Northsiders. Sigue siendo el líder de la franquicia en jonrones (545) y también se ubica entre los diez primeros en porcentaje de slugging (2º, .569), carreras impulsadas (3º, 1,414), bases totales (4º, 3,980), carreras (6º, 1,245), bases por bolas (6º, 798), turnos al bate (8º, 6,990), hits (9º, 1,985) y juegos (10º, 1811). Ganó los honores de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 1998 al conectar un récord del club de 66 jonrones y llevar a los Cachorros a un puesto en la postemporada. Fue siete veces All-Star de la MLB como miembro de los Cubs, seis veces ganador del Silver Slugger y sigue siendo el líder de jonrones de todos los tiempos en Wrigley Field con 293.

"Es abrumador recibir esta noticia", dijo Sosa en un comunicado. "Siento que le debo mucho a la familia Ricketts y a la organización de los Cubs, pero también a los fanáticos. Es muy divertido estar de regreso aquí en Chicago y ver a los fanáticos que han significado tanto para mí a lo largo de los años. Me siento honrado de estar en el Salón de la Fama de los Cubs y espero regresar este verano para la ceremonia".

"El Comité del Salón de la Fama de los Cubs seleccionó a dos de los mejores bateadores que hayan jugado para los Chicago Cubs. 'D-Lee' comenzó como un 'Cubs Killer' con los Marlins hasta que se convirtió en un Cub, donde tuvo algunos de los mejores años de su impresionante carrera. Derrek fue una roca en la primera base y uno de los bateadores más consistentes en la historia de los Cubs", dijo el presidente ejecutivo de los Chicago Cubs, Tom Ricketts.

Lee jugó siete temporadas con los Cachorros (2004-10) y fue dos veces All-Star de la MLB (2005, 2007) con un promedio de bateo de .298 (1,046 de 3,514) con 179 jonrones y 574 carreras impulsadas en sus 924 juegos con el club. En 2005, Lee lideró las mayores en promedio de bateo (.335), dobles (50) y OPS (1.080) y lideró la Liga Nacional en hits (199), mientras que lideró a los Cachorros en carreras (120), carreras impulsadas (107) y jonrones (46). Además, Lee fue tres veces ganador del Premio Guante de Oro (2003, 2005, 2007), ganador del Premio Bate de Plata (2005) y miembro de dos equipos de postemporada de los Cachorros (2007-08).

"Mis siete años con los Cachorros significaron mucho para mi familia y para mí, tanto como persona como jugador", dijo Lee en un comunicado. "Ser incluido con tantos grandes en el Salón de la Fama de los Cachorros es una lección de humildad, algo con lo que nunca soñé. Los fanáticos de los Cachorros son los mejores en el béisbol. Ustedes nos alentaron y apoyaron incondicionalmente durante los tiempos difíciles. "Siempre estaré agradecido a los fanáticos de los Cubs, así como a toda la organización de los Cubs y a la familia Ricketts por este honor. También me gustaría agradecer a mis compañeros de equipo, entrenadores y personal de apoyo, sin quienes este reconocimiento no sería posible. Wrigley Field es un lugar muy especial y no veo la hora de volver este verano".

El Salón de la Fama de los Chicago Cubs incluye 63 placas que representan a personas que dedicaron su tiempo al béisbol de los Cubs, tanto dentro como fuera del campo. Leyendas del béisbol, exjugadores y mánagers, queridos locutores y anunciantes, dueños de equipos y ejecutivos de la oficina principal adornan las paredes del Salón de la Fama de los Chicago Cubs, inmortalizado en el histórico Wrigley Field desde 2021 en el vestíbulo de la grada Budweiser del jardín izquierdo. Los exjugadores de los Cubs son elegidos por un comité de votantes. Las placas incluidas en el Salón de la Fama de los Cubs de Chicago representan a personas que estuvieron anteriormente en el Salón de la Fama original de los Cubs (1982-86) y en el Paseo de la Fama de los Cubs (1992-98). Para obtener más información sobre el Salón de la Fama de los Cubs, visite www.cubs.com/halloffame.

La Convención de los Cubs continúa hasta el domingo en el Sheraton Grand Chicago y contará con un fin de semana repleto de acción con las actividades favoritas de los fanáticos, incluidas sesiones de autógrafos con leyendas, jugadores y entrenadores de los Cubs, interesantes paneles de discusión, exhibiciones que incluyen las populares salas de exhibición de archivos, subastas en vivo de Cubs Authentics y el Cubs Bingo.