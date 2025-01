Ichiro se alista para su cita con el Salón de la Fama. En Japón, es más que una estrella del béisbol

TOKIO (AP) — Ichiro Suzuki encarna todo lo esencial del béisbol, pero es mucho más que eso en Japón.

En su país, es una fuente de orgullo nacional, al igual que Shohei Ohtani ahora. Sus triunfos al otro lado del Pacífico brindaron alegría a la nación cuando la economía de Japón se tambaleaba durante las llamadas décadas perdidas de los años 90 y hasta los 2000.

"Sanó las heridas de la identidad nacional de Japón", dijo Kiyoteru Tsutsui, profesor de sociología en la Universidad de Stanford, a The Associated Press.

El martes, se espera que sea el primer jugador japonés elegido para el Salón de la Fama del Béisbol, y posiblemente solo el segundo jugador elegido por unanimidad después del cerrador de los Yankees de Nueva York, Mariano Rivera.

Ichiro debutó en las Grandes Ligas en 2001 con los Marineros de Seattle, convirtiéndose en el primer jugador de posición japonés en cruzar el Pacífico. Fue una estrella instantánea. El lanzador zurdo Hideo Nomo lo precedió, y Hideki Matsui llegó justo después, ambos impulsando la confianza del país en un período de malestar nacional.

Tsutsui calificó a Ichiro como un "gran exportador cultural", similar a Hello Kitty, el sushi, el manga y otras creaciones de Japón.

"No sería una exageración decir que Ichiro representa la transición de Japón de un animal económico sin rostro a un productor de íconos culturales globales", dijo Tsutsui.

Había algo en Ichiro para cada fanático del ´yakyu´ Ichiro comenzó a jugar béisbol a los 7 años en un equipo de pequeñas ligas cerca de Nagoya, en el centro de Japón. Claro, el béisbol es béisbol, pero la cultura alrededor del juego, conocida como "yakyu" es especial.

Fue impulsado por su padre, Nobuyuki Suzuki, y se desarrolló a través de lo que a menudo se describe como un riguroso sistema de entrenamiento de béisbol que algunos vinculan con las artes marciales e incluso con la historia de los samuráis.

Ichiro se afianzó en las mayores, lo que encajaba con la marca del país como "Japón Cool". En el camino, se encontró con la presión en Japón de conformarse, expresada en el dicho "deru kugi wa utareru".

En inglés aproximadamente: "El clavo que sobresale se martilla hacia abajo".

"Los jóvenes acudían en masa a verlo porque veían su espíritu rebelde de hacerlo a su manera", escribió en un correo electrónico William Kelly, profesor emérito de estudios japoneses en la Universidad de Yale. "Los fanáticos mayores se sentían atraídos por su seriedad de propósito y su fuerza de concentración".

Ichiro desarrolló su singular estilo de bateo muy temprano, levantando su pierna derecha y casi corriendo hacia la primera base antes de hacer el contacto con la bola. A pesar de que en Japón le repetían que lo cambiara, él se negó.

Su nombre de pila, Ichiro — ´ichi´ significa "uno" en japonés — comenzó a aparecer en la parte trasera de su camiseta en 1994 con los Orix BlueWave. Suzuki es un apellido muy común, y el manager Akira Ohgi quería destacar a Ichiro para llamar la atención.

"Veo a Ichiro como un artista, un artesano", dijo Shimpei Miyagawa, profesor asistente en la Universidad de Temple en Japón. "El punto es que Ichiro es alguien que destaca tanto por su talento singular como por su longevidad en un juego que irónicamente se juega como un deporte de equipo".

Un japonés, Miyagawa enseñó en una escuela secundaria en Massachusetts y recuerda a los estudiantes usando camisetas de Ichiro, en el corazón del territorio de los Medias Rojas de Boston.

"Para mí eso dice mucho sobre el avance cultural", dijo Miyagawa.

Ver a Ichiro por televisión era imperdible en Japón. Los juegos de Ichiro se mostraban en vivo cuando comenzó a jugar con los Marineros.

Nomo tuvo un efecto similar cuando debutó con los Dodgers de Los Ángeles en 1995. Ichiro superó ese nivel de interés, escribió Robert Whiting en su libro "The Samurai Way of Baseball".

"Ichiro fue el primero en aparecer en el centro de atención todos los días: un japonés delgado entre musculosos, impulsando a sus grandes compañeros de equipo estadounidenses hacia la victoria, y el público simplemente no podía tener suficiente", escribió.

Whiting escribió que pocos japoneses habían visto mucho de Ichiro cuando jugó en Japón para los BlueWave en la ciudad occidental de Kobe.

"Su rostro adornaba vallas publicitarias por todo Japón. Sin embargo, casi siempre jugaba ante gradas medio vacías, en juegos que casi nunca se transmitían a nivel nacional", indicó.

Ichiro ingresará al Salón de la Fama como el líder de todos los tiempos en hits en el béisbol profesional con 4.367 (3.089 en MLB y 1.278 en Japón), incluso más que los 4.256 de Pete Rose. Rompió la marca de hits en una temporada de George Sisler, de 257 en 2004. La nueva marca es 262.

Jugó sus últimos dos juegos en 2019 en el Domo de Tokio contra los Atléticos, de 5-0 para los Marineros, y luego retirándose a los 45 años.

"Realmente quería jugar hasta los 50", dijo después de su último juego. "Pero no pude hacerlo. Pero fue una forma de motivarme. Si nunca hubiera dicho eso, no creo que hubiera llegado tan lejos".

Ahora, a los 51 años, Ichiro sigue en plena forma. Ichiro hizo noticia mundial hace poco más de un año cuando rompió una ventana con un jonrón de 426 pies mientras enseñaba técnicas de bateo a estudiantes en una escuela secundaria japonesa.

Gran parte de la vida temprana de Ichiro está documentada en la modesta Sala de Exposiciones Ichiro en su ciudad natal de Toyoyama. Está situada en una zona residencial, un edificio discreto de cuatro pisos; un santuario lleno de recuerdos de Ichiro.

Solo está abierto los fines de semana y seguramente se volverá popular a medida que se acerque la ceremonia de exaltación de este verano en Cooperstown. Un marcador que guía a los turistas a la oficina está adornado con una silueta de Ichiro bateando con la mano izquierda, con su pierna derecha levantada mientras comienza su swing.

La llamada de Ichiro a Cooperstown llega en medio de un aumento del talento japonés. El béisbol fue introducido en las escuelas de Japón en 1872 por un profesor estadounidense, y muchos lo han utilizado para medir el avance del país hacia la modernización después de siglos de aislamiento del Occidente.

La consagración de Ichiro en el Salón de la Fama coincide con un aumento de jugadores japoneses brillando en MLB. Ohtani es un talento singular en la historia del deporte, y él fue uno de una docena de exportaciones japonesas en las mayores la temporada pasada, incluyendo a Yu Darvish, Shota Imanaga y Yoshinobu Yamamoto.

"Ichiro y Ohtani reciben tanto respeto de sus colegas y del público por igual porque están enfocados en perfeccionar sus artes", escribió Tsutsui.

Roki Sasaki, el prodigio que anunció el viernes que dejaba Japón para unirse a Ohtani en la rotación de los Dodgers, continúa la evolución.

"La votación para el Salón de la Fama culmina ese proceso", agregó Tsutsui. "Y muchos japoneses acogen el reconocimiento de que él es uno de los mejores jugadores que jamás haya jugado en las mayores".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.