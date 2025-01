¿Un lujo ser abonado? Los desafíos de seguir al Licey desde el estadio

La pasión por el béisbol dominicano, en especial por los Tigres del Licey, motiva a más de uno a asistir al Estadio Quisqueya Juan Marichal. Dicha motivación suele verse empañada por los repetitivos percances que se presentan en la boletería.

Previo al inicio de la temporada regular, una de las primeras informaciones ofrecidas a la fanaticada son los precios para los abonados. Estos se anunciaron en julio del 2024 con un costo que oscila entre RD$13,750 para preferencias y RD$47,500 para palcos corporativos.

Para los nueve juegos del round robin, los abonos se cotizaban entre RD$6,300 y RD$18,000 pesos. Mientras que para la serie final de cuatro juegos, se venden entre RD$3,200 y RD$8,000 pesos.

El sistema de abonos, promovido por cada equipo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), está diseñado para el fanático comprometido que planea asistir a los 25 juegos de la temporada regular.

Uno de ellos es Alberto Inoa, empleado privado con cuatro años siendo abonado. Cuenta que se los transfirió el padre de un amigo, quien tenía treinta años abonado. "Todos los liceístas que son amigos míos están abonados porque en verdad es la única forma de ver al Licey", afirma.

Inoa estima que alrededor de cinco mil asientos deben pertenecer a abonados.Este dato coincide con las declaraciones de Parmeio Rodríguez, administrador del conjunto felino, quien en 2022 afirmó que son más de 4 mil los abonados, representando el 70% de los asientos. La capacidad del Quisqueya es de 14,469 personas.

Un fanático que prefirió no ser identificado también adquirió sus abonos vía traspaso hace más de veinte años, cuando no los usa él los cede a sus hijos. Explica que nunca los cede a extraños para evitar situaciones no deseadas, cerca suyo también se sienta la directiva del Licey.

Asimismo, las empresas patrocinadoras aseguran lugares para sus colaboradores, limitando aún más la disponibilidad.

Aunque la exclusividad y el descuento aplicado son ventajas a destacar de los abonos, el fanático debe efectuar el pago total antes del inicio de temporada, y en caso de no poder asistir a una fecha esta queda sin posibilidad de reposición o reembolso.

Algo parecido le sucede a los fanáticos que adquieren boletas durante la temporada. Las condiciones climáticas del país afectan en gran medida el calendario de juego, provocando constantes suspensiones. Si el visitante no puede asistir a la nueva fecha del juego suspendido, no tiene derecho a reembolso.

Así lo informa Uepa Tickets, empresa dominicana de boletería que actualmente sirve de punto de venta para los Tigres y otros tres equipos. Allí las boletas se visualizan disponibles juego tras juego, en lugar de calendario completo, la venta es solo en línea ya que las boletas físicas están en la boletería del Estadio Quisqueya.

Para una organización o empresa hacer uso de esta plataforma, debe agotar el proceso vía correo electrónico donde luego de ofrecer información del evento a realizar, Uepa realiza una propuesta detallada para concretar una negociación.

En años anteriores, LIDOM Shop, Licey Ticket, Todotickets, La Sirena, Supermercados Pola y Tuboleta.com.do constituyeron otros puntos de venta.

Con más de 20 años asistiendo al estadio y siendo fanática desde que tiene uso de razón, Melany Polanco cuenta que utiliza Uepa Tickets para comprar entradas. Para ella la comodidad de estar en casa adquiriendo boletas es una fortuna. Cita como desventaja que "Cuando hacen (el equipo) la publicación de que están disponibles realmente los que quedan no son los puestos que uno quisiera para ver el partido".

Por su parte, Andrés Cedano Peguero, empresario y fiel fanático, menciona que aunque el mercado negro siempre tiene boletas disponibles, los precios son altos y negociar puede ser tedioso. "En boleteria salen al precio justo pero no siempre hay disponibles o la fila es muy larga y es un caos, el mercado negro compra todo", señala.

Así también lo considera Regil Daniel Pérez, ingeniero electrónico y fanático azul durante toda su vida. Pérez detalla que el mercado negro y las largas filas son obstáculos comunes para los fanáticos. "La boleteria del estadio es para perder el día, lamentablemente el mercado negro acapara todos los mejores puestos de las filas. Son varios, ellos se conocen entre ellos, repiten la fila y hacen la trampa entre ellos", manifiesta.

Asegura que a pesar de que Uepa Tickets es una gran opción los asientos son limitados, es decir, la disponibilidad mayoritaria se habilita para la zona ampliación, dejando el grand stand casi nulo.

No obstante, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, señala que esta temporada no recibieron quejas concernientes al tema y que disminuyeron desde que se tomaron las medidas de vigilancia de boletería en los estadios.

El funcionario se refiere al acuerdo realizado en conjunto con la LIDOM en el 2021 que estipulaba enviar inspectores de la institución al estadio para detectar irregularidades en el proceso de venta.

En el caso de Edgar González, asiste desde el 2016 al estadio. La venta en línea incrementó su asistencia, ya que no dispone del tiempo que amerita comprarlas físicas, para ello tendría que solicitar permiso en su trabajo. Otro factor a resaltar, entendiendo que el fanático promedio trabaja la mayor parte de la semana, en el mismo horario laboral de la boletería.

González dice que Licey Tickets era mejor, la única desventaja era que debía estar al pendiente todo el tiempo ya que se habilitaba la venta 24 horas antes de cada partido. "Lo que pasa es que mucha gente tuvo problemas, quizás porque no revisaban el correo de spam, pero yo nunca tuve tema con Licey Tickets", añade.

Este es un percance que puede darse por desconocimiento del fanático, o por error en la plataforma digital designada. Camilo Peña, ingeniero civil, asiste al estadio hace quince años y da testimonio de que en algunas ocasiones al comprar digital, puede que el cliente no reciba el correo con las boletas aún efectuado el pago. Un hecho que describe como normal.

Ante las cuestiones sobre protocolos de venta, problemáticas recurrentes, ocupación de abonados y expectativas de la organización para con sus fanáticos, Diario Libre no recibió respuesta por parte de los Tigres del Licey al cierre de esta edición.

Los fanáticos coinciden en que las opciones actuales ofrecen ciertas ventajas, pero también presentan limitaciones que afectan su experiencia. Por ello, esperan la implementación de un sistema más eficiente y equitativo que les permita disfrutar plenamente de los juegos de su equipo.