El Licey no contará con Jean Carlos Mejía por el resto de la serie final

La noticia que a muchos fanáticos azules inquietaba, finalmente llegó.

Jean Carlos Mejía, quien se había convertido en el principal cerrador de los Tigres desde la temporada regular y el round robin, no estará disponible para disputar la serie final.

La información la entregó el dirigente Gilbert Gómez antes del cuarto partido de la serie final entre Leones del Escogido y Tigres del Licey, señalando que ya no hay tiempo para que el destacado relevista alcance a recuperarse.

"De JC Mejía habíamos dicho que no iba a estar disponible para la primera manga de la serie, pero ese estatus se mantiene, él no va a estar disponible por el resto de la final, el brazo está respondiendo mejor pero no tenemos el tiempo suficiente para que él pueda lanzar, por eso lamentablemente no estará disponible", dijo Gómez.

Sobre la alineación para el cuarto partido en el que los Tigres del Licey enfrentarán a Phillips Valdez, el dirigente Gómez manifestó que mantiene prácticamente la misma alineación pero hay una variación en el orden de los bateadores, con el objetivo de crear situaciones.

"Hoy estamos buscando formas de producir carreras, principalmente en la parte de arriba de la alineación, hombres que puedan embasarse, sigo con las mismas piezas, pero buscando crear situaciones que nos lleven a crear carreras".

La alineación oficial de los Tigres para esta noche es la siguiente:

1. Emilio Bonifacio (RF)

2. Gustavo Núñez (2B)

3. Harold Ramírez (DH)

4. Sergio Alcántara (SS)

5. Víctor Mendoza (1B)

6. Francisco Mejía ( C )

7. Johan Rojas ( CF )

8. Troy Jhonston ( LF )

9. Domingo Leyba ( 3B )

P Nico Tellache

A pesar de las intensas lluvias que cayeron en la tarde de este viernes, el cuarto partido de la serie final se llevará a cabo tal como estaba pautado a las 7.15 pm.