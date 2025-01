José Miguel Bonetti cuenta cómo Pujols llegó al Escogido

José Miguel Bonetti, Vicepresidente de los Leones del Escogido, conversa con la prensa junto a Albert Pujols y la Copa Banreservas José León Asensio In Memorium que acredita al campeón de la temporada 2024-25 de la Lidom. ( FUENTE EXTERNA )

Era febrero del año pasado, y en un restaurante de la capital, José Miguel Bonetti, representando la directiva del Escogido, y el exjugador Albert Pujols, compartían sentados un almuerzo mientras conversaban de una misma inquietud en común: ¿ Cómo regresar al Escogido a la cima?.

"Yo le expliqué qué era lo que le faltaba al Escogido, y sorprendentemente, los dos llegamos a una conclusión, que éso era lo que él podía traer al equipo y él me dijo: ´José Miguel, yo te prometo que te voy a ganar un campeonato´ ", recuerda el vicepresidente de los Leones al final del juego siete, sentado en esta ocasión entre Pujols y la copa que proclama al campeón de la temporada 2024-25.

Así fue como el 24 de febrero de 2024, el extoletero de Grandes Ligas fue presentado como el nuevo dirigente. Con los Leones como jugador, participó en 16 partidos de la campaña 2021-22. Pero ahora el reto era muy diferente.

"Le dije creo en ti. Porque: ¿Qué no ha hecho Albert Pujols en béisbol?", dijo Bonetti en el primer encuentro, al tiempo que señalaba que "él me decía, no importa que la liga sea difícil, béisbol es béisbol.

Se descorrieron las cortinas, y la temporada fue una verdadera montaña rusa. El Escogido pasó de iniciar con 15-5 a registrar en diciembre ocho derrotas consecutivas que provocaron que el equipo bajara del primer puesto a necesitar de la parte final del calendario para ser el último equipo en entrar al round robin.

"Ustedes nunca se van a imaginar los temas que hubieron internamente. Si creen que llegamos a ésto sin pleito y sin discordancia, no fue así. Hubo momentos en los que perdimos muchísimos juegos y yo nunca le dije pon este pelotero o haz ésto, no soy de ese tipo de jefes", dijo Bonetti que celebra su quinta corona como ejecutivo del club.

Contrato por tres años

El directivo escarlata reveló que desde esa primera conversación con Pujols, el plan era tener a Pujols en esta campaña y también en las dos próximas temporadas.

"Ustedes decían que nosotros no podíamos botar a Pujols porque era un futuro Salón de la Fama, pero mi compromiso con él fue de tres años, él se quiere echar para atrás ahora porque ganó... Si miran el primer roster hasta el último, entraban y salían peloteros con nombre o sin nombre, y Albert tuvo que hacer éso, sin tener experiencia de hacerlo".

Bonetti además aseguró que el momento más crítico de la serie final fue cuando el Escogido perdió el partido seis en entradas extras y se sintió la presión de tener que volver a jugar en un séptimo juego, luego de haber estado a out de ser campeones el día anterior.

"Todos salimos muy tristes. Pujols me preguntó que si estaba asustado, y le dije: ´No, porque te tengo a ti´ ", puntualizó el ejecutivo escogidista.

Pero el juego siete cambió todo, y fue el puntapié final para que por fin los rojos celebraran un título, luego de nueve años.

"Y así como la corona 17 llegó con Pujols, la 18 también la trae él ", afirmó Bonetti además de solicitar que se aprecie la figura de Albert Pujols ya que lo percibe como una persona de grandes cualidades humanas entre las que destacó su consistencia en el trabajo, su creencia en Dios y en la gente que tiene a su alrededor.