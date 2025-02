Juan Soto: "No trato de hacer más de lo que he hecho en el pasado"

El estelar jardinero dominicano Juan Soto se reportó el domingo al campo de entrenamiento de los Mets de Nueva York y de inmediato dejó claro que el éxito del conjunto no dependerá de él, sino del trabajo en equipo que ejecuten todos sus integrantes.

Lejos de exigirse más de lo que ha mostrado en su carrera, debido a la carga de este gran contrato, Soto se mantiene firme en lo que ha sido como jugador en sus siete años de carrera en las Grandes Ligas.



"No estoy tratando de hacer más de lo que he hecho en el pasado", sostuvo Soto, quien viene de mandar 41 pelotas por encima de la pared, batazos que contribuyeron a que pudiera remolcar 109 vueltas y liderar a la Liga Americana en carreras anotadas (128), mientras logró fijar un promedio de bateo de .288.



"Simplemente voy a seguir siendo el mismo tipo, tratar de hacer lo mismo que he estado haciendo año tras año", explicó Soto, quien no causaría disgusto en la afición de los Mets, de lograr alcanzar la Serie Mundial como lo hizo la pasada temporada cuando, vistiendo el uniforme de sus vecinos de ciudad, los Yanquis, los llevó a la disputa del 'Clásico de Otoño', donde cayeron ante los Dodgers de Los Ángeles.



En su primer día, de los 15 años que se espera juegue para los Mets, Soto realizó varios ejercicios, conversó con sus compañeros y mostró algo de su poder con el madero en la caja de bateo ante la mirada de cientos de aficionados que esperaron por su llegada.

"No creo que tenga que ser el tipo", dijo Soto, quien resaltó la confianza que tiene en el grupo de bateadores que lo acompaña en los Mets, al hablar a la prensa en el Clover Park, en Port St. Lucie, en la Florida, donde la plantilla se prepara para la temporada de las Grandes Ligas.



Soto, a quien los Mets ficharon por 765 millones de dólares por los próximos 15 años, el contrato más lucrativo en la historia del deporte profesional, tendrá como compañeros en la alineación a estelares como el puertorriqueño Francisco Lindor, el toletero Pete Alonso, a su compatriota Mark Vientos o al venezolano Francisco Álvarez, entre otros, de quienes destacó los aspectos positivos que conoce de ellos.



"Solo he escuchado cosas maravillosas sobre ellos. Veamos cómo va todo", exteriorizó el estelar bateador de 26 años, quien no ocultó su emoción por unirse a la plantilla que dirige el venezolano Carlos Mendoza.



"Estoy muy feliz de saber dónde estaré durante los próximos 15 años y estoy más que emocionado de pasarlos con este grupo de muchachos", agregó la nueva estrella de los Mets.