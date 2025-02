Giancarlo Stanton, baja en los Yanquis por inflamación en ambos codos

Los Yanquis de Nueva York anunciaron este domingo que su estelar toletero Giancarlo Stanton sufre tendinitis en ambos codos, lo que limita sus posibilidades de estar listo para el inicio de la temporada de Grandes Ligas.



El anuncio de la lesión sucedió el mismo día en que el dominicano Juan Soto, antes en los Yanquis, se reportó en los campos de entrenamiento con su nuevo equipo, los Mets de Nueva York.



Ante la marcha de Soto a los Mets, Stanton está llamado a ser el principal protector del vigente Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Aaron Judge.



Pero esta tendinitis, que se caracteriza por causar inflamación de los tendones que unen los músculos a los huesos, es una molestia que impide la preparación plena del veterano jugador de 35 años.



“Es difícil decirlo. No voy a ponerle un plazo. Simplemente vamos a ser inteligentes”, dijo el dirigente de los Yanquis, Aaron Boone, sobre el tiempo que le tomará a Stanton recuperarse de esta lesión.



“Es algo que no queremos apresurar, si podemos llegar a un buen punto y sabemos que probablemente tendremos que lidiar con algún mantenimiento durante todo el año. No queremos forzar nada demasiado pronto”, señaló al indicar que Stanton no estará en acción este lunes en el primer entrenamiento del equipo completo.



Las lesiones constantes han sido una dura carga para Stanton, quien, según datos de la MLB, en los últimos cuatro años ha perdido tiempo de juego debido a dolencias en el cuádriceps izquierdo, el tobillo derecho, el tendón de Aquiles izquierdo y dos veces en el tendón de la corva izquierdo.



Por ejemplo, el año pasado sufrió una distensión en la corva izquierda que lo sacó de la competición por todo un mes.



Cuando no ha sufrido problemas físicos, Stanton ha mostrado vestigios de la figura que conquistó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en la temporada de 2017, cuando aún jugaba para los Marlins de Miami.



Ante la baja de Stanton, Boone podrá optar entre los recién llegados Cody Bellinger y Paul Goldschmidt para proteger a Judge en su orden ofensivo.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.