Marcell Ozuna dice no al Clásico Mundial: "Ni que Marichal y Pujols me lo pidan voy"

Nelson Cruz ya sabe con quién no puede contar para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Un año antes del evento, Marcell Ozuna dejó claro que no le interesa participar en la máxima competencia internacional de la disciplina, disgustado por no haber sido llamado cuando entiende lo merecía.

El bateador designado lo dijo al programa venezolano Diamante 23, que se difunde en redes sociales, durante el campo de entrenamiento de los Bravos de Atlanta, en la Florida.

"Tú dices cuando vayan ellos", pregunta el entrevistador cuando Ozuna habla sobre la experiencia de jugar el torneo y hace énfasis en los jugadores jóvenes.

"No, yo no voy", aclara el toletero que viene de pegar 40 y 39 jonrones en 2023 y 2024. "Yo no voy, especialmente desde mi corazón y de mi alma yo no, yo no... yo dije que yo no iba a un Clásico. Perdón mi país que no voy a representar la bandera, pero yo dije que no iba al Clásico y no voy a ir".

¿Por qué? cuestiona el entrevistador, sorprendido.

"Porque son decisiones mías. Cuando yo quería ir hice todas las gestiones para poder ir y no fui elegido para ir al Clásico cuando yo pensé que merecía estar ahí. Pero no me invitaron y dije, ´Ah, ¡no me invitaron!´, entonces, tuve la mejor temporada, una de las mejores temporadas de mi carrera y de ahí dije yo, ´el Clásico no me hace ser mejor de lo que yo soy".

Ozuna no aclaró si fue para la versión de 2017 o 2023, pero en ambos casos tuvo dos de sus mejores campañas. En 2023 bateó para .312, con 37 vuelacercas y 124 remolcadas (marca personal) con los Marlins. En 2023 su promedio quedó en .274, con 40 cuadrangulares y 100 producidas para los Bravos.

"¿Ni siquiera que venga el propio Albert Pujols, el propio Juan Marichal?", se le preguntó.

"Con todo el respeto que ellos se merecen, no es no y nadie puede decidir por los demás", dijo Ozuna, de 34 años, que entra a su último curso bajo contrato con los de Georgia.

En la entrevista, el de Boca Chica dejó claro que se sintió subestimado, menospreciado a pesar de que se entrenó como nunca en la "temporada muerta".

"Me duele porque no voy no voy representar mi bandera, pero la bandera yo la represento aquí dando palos en Grandes Ligas", dice en otra parte.

"No me importa la crítica (de los fanáticos) porque en realidad... cuando... no subestima, porque cuando tú subestima a alguien es porque tú lo tienes por debajo, pero cuando te menosprecian tú te sientes mal entonces eso afecta tu estabilidad emocional, entonces yo me sentía feliz, yo entrené como nunca antes había entrenado en la temporada muerta para yo ir al Clásico y me dejaron con la duda y al final me dicen que si yo quiero ir.. entonces, no es necesario yo ir al Clásico para tener una buena temporada... entonces, me duele porque no voy a representar mi bandera, pero la bandera yo la represento aquí dando palos en Grandes Ligas", explicó Ozuna, quien se ha convertido en bateador desigando a tiempo completo, luego de comenzar su carrera como jardinero.

Pujols fue anunciado el domingo como el dirigente del equipo dominicano en el evento, a disputarse en marzo de 2026 con Miami como la sede del conjunto quisqueyano.