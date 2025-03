Sammy Sosa sobre esteroides: "Es un camino muy delicado, pero nadie era ciego"

Sammy Sosa, que viste el uniforme de los Chicago Cubs por primera vez en 21 años, sonríe durante la conversación, pero el tema cambia y su humor cambia de repente, su amplia sonrisa desaparece, cuando el reportero Bob Nightingale le aborta sobre el tema de los esteroides.

Sigue siendo agradable, pero ahora parece incómodo. Arrastra los pies, baja la cabeza y mira hacia otro lado por un momento.

"Hombre, realmente no quiero ir por ese camino", dice Sosa suavemente al USA TODAY Sports, "no ahora".

La voz de Sosa se detiene, hace una pausa y luego lentamente comienza a hablar de nuevo.

"Es un camino muy delicado", dice Sosa, "¿sabes a qué me refiero? Pero vamos, nadie era ciego".

Los vínculos con las drogas para mejorar el rendimiento y las sospechas han impedido que Sosa sea elegido para el Salón de la Fama, al igual que Barry Bonds y Roger Clemens.

Ahora, el comité de la Era del Béisbol Contemporáneo del Salón de la Fama se reunirá en diciembre y votará si jugadores como Bonds, Clemens y Sosa serán elegidos para Cooperstown en 2026, o si continuarán esperando.

Sosa tiene esperanzas, pero no es optimista.

"Creo en el tiempo", dice Sosa. "Nadie es perfecto. El tiempo curará todas las heridas. Realmente creo que un día la puerta estará abierta para nosotros".

Sosa, junto con Mark McGwire, serán recordados por siempre por salvar el béisbol con su gran carrera de jonrones en 1998, cautivando a todo los Estados Unidos y más allá.

McGwire se disculpó públicamente por el uso de esteroides en 2010, nueve años después de su retiro. Habló nuevamente sobre el uso de esteroides con USA TODAY Sports en 2023 en el 25 aniversario de la persecución del jonrón.

"No había nada ilegal en eso", dijo McGwire. "No había pruebas en ese momento. Era algo generalizado en el juego. No era como si te sintieras culpable. La mentalidad era mantenerte saludable en el campo".

"Mirando hacia atrás ahora, sí, me siento horrible por eso. Desearía que hubiera pruebas. Desearía que hubiera algunas regulaciones. Si hubiera reglas y regulaciones, nunca se me hubiera pasado por la cabeza hacer algo así. Pero no había nada en ese entonces".

Sosa nunca ha admitido el uso de esteroides -sólo por "errores" pasados-, se disculpó con los Cachorros en diciembre y el club lo recibió nuevamente en la organización. Fue elegido para el Salón de la Fama en enero.

"Leí la entrevista de Mark", dice Sosa, "y estoy de acuerdo con lo que dijo. No hubo pruebas. No hubo reglas. No infringimos ninguna ley".

A decir verdad, los esteroides eran casi tan comunes como masticar tabaco. Había algunos ejecutivos y gerentes de la oficina principal que realmente alentaban a algunos jugadores a tomar esteroides. Y si canjeabas o contratabas a un agente libre que estaba usando esteroides, ciertamente no querías que dejara de hacerlo de repente.

El salvaje oeste del béisbol

Aunque Bonds, Clemens y Sosa nunca dieron positivo en los análisis de sustancias prohibidas, ni fueron suspendidos ni multados con cinco centavos, van a necesitar ayuda si quieren entrar en el Salón de la Fama sin comprar una entrada.

"Todavía estoy orgulloso de lo que hice", dice Sosa. "Tuve años fantásticos, nunca di positivo. Y, de todos modos, no había reglas. No había reglas en ese entonces. Ninguna".

"Jugué duro e hice feliz a mucha gente".

La MLB no comenzó a realizar pruebas para detectar esteroides hasta 2004, comenzó a prohibir las anfetaminas en 2006 y comenzó a realizar pruebas para hormonas de crecimiento humano (HGH en inglés) con muestras de sangre en 2013.

Sosa, quien tuvo 609 jonrones en su carrera, sigue siendo el único jugador en la historia del béisbol con tres temporadas de al menos 60. También lideró la liga en juegos jugados en tres temporadas diferentes, jugando al menos 159 juegos en seis temporadas.

"Solía pelear con el mánager porque querían darme el día libre", dice Sosa, riendo. "Seguía diciendo, 'No necesito un día libre'. Es un día en el que podría conectar tres jonrones. Me preparé mental y físicamente para jugar todo el año. Cuanto más estaba allí, más daño podía causar. Estaba emocionado de estar allí, todos los días".

Además, Sosa era la atracción principal. Era la razón principal por la que los fanáticos de los Cachorros llenaban el lugar.

Los Cachorros llegaron a los playoffs solo dos veces durante la estadía de Sosa, pero a partir de 1998, atrajeron entre 2,6 millones y 3,1 millones de fanáticos cada año hasta su partida después de la temporada 2004.

"Sé que estamos perdiendo partidos", dice Sosa, "pero al menos estaban allí para verme y esperar que hiciera algo especial. Tuve muchos años tremendos. Les di a los Cachorros todo lo que tenía. A los fanáticos les encantó eso. Y, además de eso, lo hice muy bien".

Ahora, 21 años después, está de regreso. Los fanáticos en Sloan Park lo han aplaudido con solo verlo. Los jugadores se han sentido atraídos por él. Los bateadores escuchan sus consejos como instructor invitado en la jaula de bateo.

Realmente, es como si nunca hubiera abandonado este lugar.

"El béisbol ha sido mi vida y siempre lo será", dice Sosa. "Crecí en el béisbol. Pasé mi carrera en el béisbol. Esto significa todo para mí.

"Este es el equipo que me dio la oportunidad de lograr mis números. Esta es mi casa".

¿Alguien podrá romper el récord de Bonds en una sola temporada de 73 jonrones?

"No, no lo creo, no como es el juego ahora", dice Sosa. "Creo que 73 es una locura. Barry era el mejor del mundo. Cuando cometían un error, no lo fallaba".

¿Alguien romperá el récord de Sosa de tres temporadas con al menos 60 jonrones?

"En esta época, tampoco sé si eso puede pasar", dice Sosa. "Si pasa, genial. No es tan fácil. Afortunadamente, soy el afortunado que lo puede hacer".

"Ojalá que eso también se quede para siempre".

¿Y alguna vez tendremos otro bateador de 700 jonrones, siendo Albert Pujols el último en lograr la hazaña?

"Nunca se dice que no en este juego, pero no lo sé", dice Sosa. "Ojalá alguien lo haga. Pero miren a Albert. Dios mío, qué bateador increíble. No sé si alguna vez veremos a alguien batear como Albert nuevamente. "Puede hacerlo todo".