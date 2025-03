José Ramírez y Rafael Devers entre los de mayor tiempo con un equipo

Como una verdadera “especie en extinción” pueden ser considerados en estos tiempos los jugadores que se quedan por varios años en un mismo equipo.

La agencia libre, el arbitraje, y la industria buscando talento cada vez más joven, son algunas causas de este fenómeno.

El laureado lanzador Clayton Kershaw con los Dodgers , y los venezolanos Salvador Pérez con Kansas City y José Altuve con Houston, son los de mayor duración con sus equipos con 18 años.

Continúan en la lista, Mike Trout de Anaheim (15 años), y luego siguen los antesalistas dominicanos José Ramírez de Cleveland (quinto lugar con 15 años), y en el puesto trece, Rafael Devers con 11 años en Boston.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/26/ap25077125191246-521b16e1.jpg José Ramírez, de los Cleveland Guardians, se estira antes de un partido de béisbol de pretemporada contra los Cincinnati Reds, el lunes 17 de marzo de 2025, en Goodyear, Arizona. (AP/ROSS D. FRANKLIN)

Felicidad, no dinero

José Ramírez, firmó con Cleveland en 2009 por apenas 50 mil dólares. Según cuenta, su afán desde el principio no fue ganar dinero, sino tener el chance de mostrarse.

Su agradecimiento con los Guardianes es de tal magnitud, que no desea jugar para otro equipo, lo que ha confirmado rechazando jugosas ofertas.

“Si gano una Serie Mundial en otro lugar, será un logro, pero no me voy a sentir igual como si fuera en Cleveland. Yo la quiero ganar aquí”, dijo Ramírez en una entrevista para “Abriendo el Podcast”, espacio digital producido por los cronistas deportivos Ricardo Rodríguez y Vian Araujo.

“Mis hijos nacieron en Cleveland, estudian ahí, yo amo la ciudad, cómo me trata la gente... sacrifiqué dinero por mi felicidad. La decisión la tomé yo”, aseguró el toletero banilejo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/26/ap25077123396224-9874f661.jpg Carlos Santana, de los Cleveland Guardians (izquierda), y José Ramírez (derecha) conversan en el dugout antes de un partido de béisbol de pretemporada contra los Cincinnati Reds, el lunes 17 de marzo de 2025, en Goodyear, Arizona. (FOTO AP/ROSS D. FRANKLIN)

Agente enojado

Ramírez narra que hace apenas un par de años, su agente Rafa Nieves tenía casi listo un cambio que involucraba una contundente suma de dinero en favor del tercera base quisqueyano.

Pero para sorpresa de Nieves, y con una firmeza inusual en la industria, Ramírez rechazó la oferta enfáticamente. El abogado llegó a decirle que sus negocios los manejara él. "Me dijo: 'pues entonces hazlo tú'. Y al final, yo tomé la decisión", aseguró Ramírez.

En 2021, Ramírez firmó una extensión de contrato de siete años y US$141 millones de dólares. Teniendo en cuenta su rendimiento (WAR acumulado de 51.8), en la industria se considera que ese pacto está por debajo lo que se paga en esta época.

Demanda más inversión

“El gerente no se ha manejado como me habló (en cuanto a traer figuras al equipo). Si quieres ganarle a los Dodgers, a los Yankees, tienes que invertir como ellos”, indicó Ramírez, al tiempo que destacó que los Guardianes tienen talento joven para competir, pero no es suficiente.

Por tanto Ramírez es de opinión que cuando termine la extensión actual con el equipo, podría abrirse a la posibilidad de probar la agencia libre.

Devers se podría ir

Mientras que Devers, aunque lleva once temporadas con el equipo, podría no durar por mucho tiempo más

En 2023, Devers era visto como el tercera base del futuro, al firmar una extensión de 10 años y US$ 313.5 millones.

Pero ha habido cambios en la plana mayor del conjunto, y fuentes reportan que Devers podría solicitar marcharse.