Motiejunas: "Ningún equipo ha expresado la voluntad de abandonar la Euroliga"

Paulius Motiejunas, afirmó que por el momento ningún equipo perteneciente a la misma ha expresado la voluntad de abandonar la misma para unirse al proyecto de competición que la NBA tiene para el baloncesto europeo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/28/euro-41ee9a3f.jpg Paulius Motiejunas, director ejecutivo de la Euroliga. (FUENTE EXTERNA)

"Ninguno ha expresado la voluntad de abandonar la liga. Por supuesto, cuando la NBA llega, todos quieren escuchar lo que tiene que decir, nosotros incluidos. Les respetamos, tienen la mejor liga del mundo. Pero hemos renovado nuestro acuerdo (de colaboración) con IMG (agencia de marketing deportivo), los clubes se han comprometido", dijo Motiejunas en una entrevista concedida al diario deportivo francés L'Equipe.

Motiejunas no cree que el anuncio de la NBA de la posible creación de un torneo en suelo europeo sea "una declaración de guerra": "La buena noticia, al escuchar lo que se dijo, es que todo el mundo parece estar de acuerdo en que el baloncesto europeo está en buen estado, que está creciendo de manera sustancial y que su potencial nunca ha sido tan alto. Vemos muy positivamente que la NBA quiera explorar aún más este mercado con la ayuda de la FIBA".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/28/5cccba26787d74c745dfbf769b2135cb44d5b623-b8e8bf2b.jpg Evan Fournier (izq.) del Olympiacos en acción contra Daniel Theis del Monaco durante el partido de Euroliga de baloncesto, en El Pireo, Grecia, el 27 de marzo de 2025. (EFE/EPA/PETE ANDREOU)

"Conocemos perfectamente este territorio, tenemos la mejor base de aficionados, los mejores equipos, la cultura más arraigada. Somos fuertes, crecemos cada año y confiamos en nuestro producto. Veremos qué resulta de esta "exploración" anunciada en la conferencia de prensa. En este punto, no nos parece que haya habido anuncios claros sobre lo que quieren hacer a largo plazo", añadió.

Falta recorrido

Lamentó "la ausencia de la palabra Euroliga, la falta de mención a sus aficionados y a sus equipos" en la rueda de prensa de Adam Silver en Nueva York: "Cuando hablan de equipos, de grandes nombres, no puedo imaginar esta posible liga sin nosotros. ¿Se puede hablar del «mejor producto» posible sin los equipos de Euroliga, sus aficionados, nuestros mercados, la cultura, la pasión y la historia que todo esto arrastra desde hace décadas?. Siempre estamos dispuestos a sentarnos y discutir para explorar juntos la mejor solución y ofrecer a todos un producto aún mejor".

Preguntado acerca de una reunión entre la Euroliga, la NBA y la FIBA celebrada hace días, declaró: "Hablamos después de una pausa demasiado larga, para poner todo sobre la mesa, entender cuándo se perdió o debilitó el vínculo. Hemos tomado nota de lo anunciado en la conferencia. El futuro sigue en el aire. En términos de baloncesto, diría que, después de nuestra última reunión hace diez días, la pelota está en su cancha y tienen que devolvérnosla. Vamos a esperar y veremos si y cuándo podemos retomar la conversación, siempre con la prioridad de proteger a los jugadores europeos y a los aficionados".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/28/17e96be2d28f041b3c10276fda074d4b646b238c-d3a86d8f.jpg Metecan Birsen (izq.) del Fenerbahce en acción contra Chima Moneke (centro) del Baskonia Vitoria-Gasteiz durante el partido de la Euroliga de baloncesto en Estambul (Turquía) el 28 de marzo de 2025. (EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU)

Para Motiejunas resulta extraño pensar que el baloncesto europeo rinde por debajo de su potencial y defendió que sus propietarios están "contentos" y "el producto está mejorando", al tiempo que aseguró que "todos los números están en verde y crecen cada año".

"Tenemos múltiples vías de crecimiento con la Final Four en Abu Dabi, el proyecto de tener un equipo en Oriente Medio en el futuro y los contactos en ese sentido con Dubái, la expansión de la competición con más equipos, otros mercados... Otros deportes no pueden decir lo mismo y tienen problemas. No estamos en una mala situación", señaló.

El caso del Real Madrid

"Tenemos 20.000 aficionados en Belgrado cada jornada, 15.000 en Kaunas, los equipos griegos y turcos con estadios llenos a reventar, el desarrollo de París, el Bayern Múnich triunfando en su nueva arena... Conocemos este mercado mejor que nadie y somos la liga más competitiva aquí. Siempre podemos mejorar en muchos aspectos si trabajamos juntos. Pero podemos hacerlo con o sin ellos...", indicó.

Por otro lado, no quiso confirmar si Real Madrid, Barcelona, Fenerbahce y Asvel han firmado la renovación con IMG aunque dicen no estar preocupados, pues todas las iniciativas lanzadas con la compañía "convencerán a todos de que la Euroliga es el mejor lugar para seguir creciendo". Con todo, no ve "ningún riesgo de desaparición de la Euroliga" porque tienen "un plan claro y muchas oportunidades por explorar".

En esa línea profundizó en el caso del Real Madrid: "Las dudas, reflexiones y discusiones son normales. Pero no se trata solo del Real Madrid, somos 13 clubes con licencia permanente, y habrá más en el futuro. Debemos encontrar la forma de mantenernos unidos. Esa ha sido y será la fuerza de la competición. Estoy convencido de que lo lograremos y seguiremos adelante"