"Simplemente déjalo pasar (el mal turno), familiarízate con él (Josh Hader), y sigue adelante." Juan Soto Jardinero dominicano de los Mets de Nueva York “

El dominicano Juan Soto en su debut con los Mets, tuvo un turno soñado que terminó convirtiéndose en una pesadilla para cerrar lo que fue su primera jornada con su nuevo equipo.

Con hombres en primera y tercera con dos outs en el noveno episodio y los Mets perdiendo por dos carreras, Soto llegó a la caja de bateo esperando convertir la situación en otro momento mágico de su carrera.

Pero el cerrador de los Astros, Josh Hader, tenía otros planes.

A pesar de tirar tres lanzamientos malos de forma consecutiva, Soto dejó pasar el primer strike (un slider), bateó de foul el segundo strike y abanicó un slider fuera de la zona a 85 millas por hora para terminar el partido.

"Definitivamente dejó ir la pelota en el último lanzamiento y me atrapó", dijo a los reporteros un Soto cabizbajo tras la derrota 3-1 de los Mets a manos de los Astros ante 42,305 fanáticos en el Daikin Park de Houston.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/28/ap25086821231037-1f73efbd.jpg El lanzador de los Astros de Houston, Josh Hader, lanza contra los Mets de Nueva York durante la novena entrada del partido inaugural de béisbol, el jueves 27 de marzo de 2025, en Houston. (FOTO AP/DAVID J. PHILLIP)

Lectura fallida

Si hoy Juan Soto es el atleta profesional mejor pagado de la historia del deporte, es entre otras cosas porque en lo que al béisbol se refiere, es un bateador fino a la hora de seleccionar pitcheos.

El turno contra Hader no fue la excepción, aunque el resultado no haya sido satisfactorio.

"Me estaba mostrando muy buenos lanzamientos. Lo vi muy bien. Así que, en mi caso, sé que no puedo decir que me guste que haya hecho un gran lanzamiento. Simplemente déjalo pasar (el mal turno), familiarízate con él (Josh Hader), y sigue adelante", sentenció.

Sobre el slider que terminó ponchándolo, Soto dijo que fue "un lanzamiento muy bueno y no lo esperaba, así que simplemente sucedió".

El jardinero derecho de los Mets aseguró que todos los peloteros quieren hacer algo grande en un momento importante, y ayudar al equipo de cualquier manera, por lo que cree que tanto para ayer como para otras ocasiones se siente seguro bateando delante de Pete Alonso.

"No me importa ir y tomar bases por bolas. Pete (Alonso) está detrás de mí, y es un bateador de poder y muy bueno, así que creo que tenemos más posibilidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/28/ap25086724100411-aea995ce.jpg Juan Soto, de los Mets de Nueva York, es presentado antes del partido inaugural de béisbol contra los Astros de Houston, el jueves 27 de marzo de 2025, en Houston. (FOTO AP/DAVID J. PHILLIP)

Cada debut de Soto

Con los Mets, Juan Soto está en su cuarto equipo, y en cada debut siempre pegó de hit.

Aunque ayer, fue la primera vez que debutó con una derrota.

El 15 de junio de 2018 fue su primer juego en Grandes Ligas con los Nacionales de Washington, Soto debutó con un jonrón y dos carreras impulsadas, entrando como bateador emergente y jugando en el jardín izquierdo. Terminó de 2-1 con una anotada en victoria de su equipo 5-3 sobre los Yankees de Nueva York.

Los Padres de San Diego fueron el segundo equipo de Soto, y con ellos debutó el 3 de agosto de 2022, partido en el que se fue de 3-1, con una anotada y dos bases por bolas. Los Padres vencieron 8-1 a Colorado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/28/ap25086732738691-788293f3.jpg Juan Soto (22), de los Mets de Nueva York, conecta un sencillo contra los Astros de Houston durante la primera entrada del partido inaugural de béisbol, el jueves 27 de marzo de 2025, en Houston. (FOTO AP/DAVID J. PHILLIP)

El año pasado con los Yankees de Nueva York, su primer juego fue el 28 de marzo y terminó de 3-1, con una remolcada y dos boletos tomados, en victoria de los Mulos del Bronx 5-4 sobre Houston.

El segundo partido de Soto con los Mets será este viernes a las 7:10 de la noche ante los envíos del derecho de los Astros de Houston, Hunter Brown.