"Necesito un jugador que tenga las agallas para no defenderse".

Fueron las palabras que en 1947, el gerente general de los Dodgers Branch Rickey, le comunicó a un pimentoso jugador de los Kansas City Monarchs de las ligas negras, que respondía al nombre de Jackie Robinson.

La respuesta de Robinson fue positiva, y el 10 de abril de ese año, el jugador color sepia, oriundo de Cario, Georgia, firmó por US$ 5,000 el primer contrato para un pelotero negro en la historia del béisbol de las Grandes Ligas.

El lanzador zurdo Hal Newhouser de Detroit, devengaba un salario de US$ 70,000 ese año, a la fecha el contrato más lucrativo del negocio. Robinson había recibido el bono mínimo que para esa campaña se le entregaba a un jugador de béisbol profesional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/15/ap25105642474565-82e1aee7.jpg Jackie Robinson, de los Dodgers de Brooklyn, roba el home frente al receptor de los Yankees de Nueva York, Yogi Berra, mientras el bateador emergente Frank Kellert observa en la octava entrada del primer partido de la Serie Mundial en el Yankee Stadium de Nueva York, el 28 de septiembre de 1955. (AP/JOHN ROONEY)

Barrera rota

Cinco días después, y ante 26,623 fanáticos que abarrotaron el Ebbets Field de Brooklyn, Jackie Robinson, enfrentando al lanzador derecho Johnny Sain de los Bravos de Boston, quebró la barrera del color, y aunque en ese primer turno se hizo out con un rodado al infield, el impacto de su carrera es celebrada hasta hoy.

Robinson había sido el resultado de un buen trabajo de scouting de la gerencia de los Dodgers, que lo tenían monitoreado desde que era un destacado deportista, capaz de jugar de manera excepcional al béisbol, baloncesto, fútbol americano y atletismo en la universidad de UCLA.

Luego de UCLA, en 1942, Jackie Robinson realizó el servicio militar obligatorio hasta que en 1945 ingresó a esa temporada de las ligas negras en las que en 34 juegos, agotó 120 turnos y bateó para .375 con cuatro jonrones y 27 empujadas, actuación que alertó los radares de los Dodgers.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/15/ap25105642471598-0876818c.jpg El jugador de cuadro de los Dodgers de Brooklyn, Jackie Robinson, es fotografiado el 18 de abril de 1948. (AP/ARCHIVO)

Ajuste salarial

En su primera temporada, con 28 años de edad, Robinson jugó en 151 partidos, tomó 590 turnos y su promedio de bateo fue de .297 con 12 jonrones, cinco triples, 31 dobles, 12 jonrones, 48 remolcadas.

Pero su velocidad en las bases, dejaba boquiabiertos a los fanáticos, y así consiguió ser el líder de la Liga Nacional con 29 estafas, lo que confirmaba que en todas las facetas del juego tenía condiciones para estar en Grandes Ligas.

Para su segunda temporada, Robinson recibió un aumento y el pago por sus servicios fue de US$ 14,000 , lo que era casi tres veces su salario inicial.

El jugador afroamericano no defraudó las expectativas y en 147 juegos, fue en 547 ocasiones a la caja de bateo para promediar .296 con 38 dobles con 12 cuadrangulares, 38 dobles, 8 triples y elevando su cantidad de remolcadas a 85.

En 1949, el contrato de US $ 21,000 para Robinson lo convertía en un pelotero que recibía un salario por encima del promedio de esta temporada que oscilaba entre los US$ 12.000 y los US$ 15.000 .

Ese año, el contrato más alto de toda la MLB era de Joe DiMaggio, a quien los Yankees le pagaron US$ 100,000 .

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/15/ap25105642476704-5a065f62.jpg Miembros de los Dodgers de Los Ángeles y los Nacionales de Washington llegan para celebrar el Día del Homenaje a Jackie Robinson antes de un partido de béisbol en el Dodger Stadium de Los Ángeles, el lunes 15 de abril de 2024. ((AP/DAMIAN DOVARGANES)

Sus grandes contratos

Como su producción se mantenía en ascenso, ya que fue líder de bateo de la Liga Nacional en 1949 con .342 y terminó su carrera siendo electo a cinco Juegos de Estrellas, Robinson terminó promediando a partir de 1950, un salario anual de US$ 36,607, el doble del promedio de esa época.

A pesar de que Jackie Robinson ayudó a los Dodgers a ganar la Serie Mundial del 1955 contra los Yankees de Nueva York, al final de la temporada de 1956, ya con 37 años de edad, el equipo con el que había imortalizado su paso por las Grandes Ligas, decidió cambiarlo.

Los Dodgers lo enviaron a los New York Giants, a cambio del pitcher zurdo Dick Littlefield y US$ 30.000 en efectivo. Robinson se negó a aceptar el cambio, y como todavía la agencia libre estaba a 19 años de crearse, no le quedó otra opción que retirarse.