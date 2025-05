Juan Soto volvió a sacudir dos cuadrangulares en un partido, y aparte de ayudar a los Mets a vencer 7-1 a los Diamondbacks de Arizona, el jardinero dominicano tuvo otra cita con la historia.

Con su partido número 25 de dos o más cuadrangulares, Soto se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia de la MLB en conseguir semejante cifra de juegos de esas características, a la edad de 26 años.

Al ser consultado después de la victoria de los Metropolitanos sobre qué está haciendo ahora mismo para tener los resultados que está consiguiendo, el patrullero quisqueyano afirmó que es una combinación de vista y decisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/08/ap25127763029284-70c0301b.jpg Juan Soto (22), de los Mets de Nueva York, celebra su jonrón contra los Diamondbacks de Arizona con Pete Alonso (20), también de los Mets, durante la sexta entrada de un partido de béisbol el miércoles 7 de mayo de 2025 en Phoenix. (FOTO AP/ROSS D. FRANKLIN)

"Estoy viendo bien la pelota y tomando buenas decisiones. Sé que estoy yendo directo a las paredes y encontrando un par de huecos (en los canales de los jardines)", dijo Soto quien, además, indicó que no busca tampoco sacar la pelota en cada turno.

"Solo intento poner la pelota en juego y hacer mi trabajo. Intento cumplir con mi rol como jugador de equipo y partir de ahí", comentó Soto que llegó a 17 remolcadas y está segundo en OPS en el equipo con .863, detrás de Pete Alonso (1.085).

Semana histórica

Tras el partido del martes pasado, Soto terminó con dos bases por bolas con las que acumula 798 en su carrera, convirtiéndose así en el líder de todos los tiempos en esa categoría a la edad de 26 años, superando a Mickey Mantle.

"En mi caso, solo intento ser paciente, mantenerme fuerte y no perder el control...paciencia y aceptar mis bases por bolas", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/08/ap25120069887500-850aba2a.jpg Juan Soto (22), Mark Vientos (27) y José Azocar (28), de los Mets de Nueva York, celebran con sus compañeros tras un partido de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona el martes 29 de abril de 2025 en Nueva York. (FOTO AP/FRANK FRANKLIN II)

El jugador que en la pasada temporada muerta consiguió un contrato de US$ 765 millones por 15 años, puntualizó además que el dirigente Carlos Mendoza ha sido clave en el acoplamiento a su nuevo equipo, y a la etapa que vive en su carrera.

"Mendoza me ha ayudado muchísimo. Me he sentido, ya sabes, muy cómodo. No es nada fácil. Cuando llegas a un equipo por primera vez, siempre te va a costar un poco adaptarte. Pero Mendoza me ha ayudado muchísimo. Y me siento bien", señaló Soto.