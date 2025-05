Los White Sox despejan la duda sobre el papa León XIV: "Hey Chicago, es fanático de los Sox "

El papa León XIV, nacido y criado en Chicago, es fanático de los White Sox, tal y como lo reafirmó el equipo de béisbol de la Ciudad de los Vientos en las pantallas de su estadio, después de la elección del cardenal Robert Francis Prevost como nuevo pontífice, el primero de origen estadounidense.



"Hey Chicago, él es fanático de los Sox", anunciaron al mundo desde el Guaranteed Rate Field el jueves, una confirmación que vino de boca de uno de los hermanos del pontífice, John Prevost, quien corrigió los reportes iniciales de que el santo padre era seguidor de los Cubs, los eternos rivales de los White Sox en casa.



"Él nunca fue fanático de los Cubs, no sé de dónde salió eso", zanjó John Prevost en declaraciones a un medio local en Chicago, ciudad natal y donde crecieron y donde tuvieron la oportunidad de asistir al partidos de béisbol.

Un hogar de béisbol

Aunque el nuevo papa se crió en un hogar donde se seguía a los White Sox y a los Cardinals de San Luis, "siempre prefirió a los Sox". "Hay cosas más importantes que el béisbol y en este caso nos alegra tener un aficionado de los White Sox representado en el Vaticano. Una camiseta a rayas de los White Sox con su nombre y una gorra ya están de camino a Roma y, por supuesto, el papa siempre es bienvenido en su estadio", afirma el texto.

Las imágenes que lo confirman

Por si aún existieran dudas sobre a qué escuadra de las Ligas Mayores apoya el nuevo papa tras lo dicho por su hermano y por el propio equipo, una retransmisión de las Series Mundiales de 2005 muestra a Prevost en las gradas del Rate Field, entonces conocido como U.S. Cellular Field. En imágenes de la cadena Fox Sports tomadas durante la novena entrada y que los Sox ganaron, se ve al futuro pontífice ataviado con el uniforme del equipo de su ciudad, que se acabó llevando el título en solo cuatro partidos.

León XIV se convirtió este jueves en el 267 papa de la historia, sucediendo a Francisco (2013-2025), fallecido el pasado 21 de abril a los 88 años.

El nuevo pontífice nació en Chicago hace 69 años, aunque obtuvo también la nacionalidad peruana en 2015 tras pasar gran parte de su vida religiosa en el país andino.

Más de un siglo y tres coronas

Los White Sox se fundaron en 1901 y han conquistado el Campeonato de las Grandes Ligas, aunque en los últimos años su rendimiento ha estado muy lejos de sus días de gloria. En 2024 el equipo estableció una marca de derrotas y esta campaña igual marcha con marca negativa, lejos de las opciones por llegar a la postemporada. Es la franquicia por la que jugó Michael Jordan de los Bulls, uno de los equipos estrella de la liga de baloncesto estadounidense. La ciudad también alberga al equipo de fútbol estadounidense y de hockey sobre hielo.

"Me considero bastante aficionado al tenis", afirmó León, el misionero agustino nacido en Chicago, Robert Prevost, en una entrevista de 2023 con la Orden de los Agustinos después de asumir el poderoso Dicasterio para los Obispos del Vaticano tras años como misionero en Perú.

"Desde que dejé Perú he tenido pocas ocasiones para practicar, así que estoy deseando volver a la cancha", añadió León. "Aunque este nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora".

Aunque el clima mediterráneo en Roma hace del tenis un deporte al aire libre durante todo el año y hay canchas por toda la capital, es probable que León tenga aún menos tiempo para jugar ahora que es el papa.