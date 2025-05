Juan Soto por posibles abucheos en el Bronx: "No me importa"

"Tenemos que seguir adelante, olvidarnos de a quién nos vamos a enfrentar y simplemente intentar ganar la serie" Juan Soto Jardinero de los Mets de Nueva York “

Cuando a las 7:00pm de esta noche Juan Soto sea presentado en el Yankee Stadium como parte de la alienación de los Mets de Nueva York se prevé que una tormenta de reacciones sucedan.

"No me importa", dijo Soto a The Athletic sobre la posibilidad de ser abucheado. "Ustedes conocen a los fanáticos de los Yankees: pueden sorprenderlos con cualquier cosa", comentó.

El toletero quisqueyano de 26 años aseguró durante el pasado Spring Training que "esperaba lo peor" de los fanáticos de los Yankees en su regreso al Bronx.

Anclado en primera base Juan Soto y las bases por bolas en 2025 El martes 8 de mayo, Soto negoció dos transferencias con las que llegó a 798 de por vida, y así convertirse en el líder de todos los tiempos para un jugador de 26 años, superando a Mickey Mantle.

Antes del partido de esta noche, Soto acumula 802 bases por bolas en su carrera.

En la actual campaña, el patrullero quisqueyano lleva 33 boletos negociados, segundo en toda la MLB, solo detrás de su compatriota Marcell Ozuna (36).

"Tenemos que seguir adelante, olvidarnos de a quién nos vamos a enfrentar y simplemente intentar ganar la serie porque, al final, para eso estamos aquí", sentenció Soto sobre lo que se viene este fin de semana.

De cara al primer encuentro, en plataformas como StubHub y Vividseats las entradas más caras llegaban hasta los 8 mil dólares y las más económicas superaban el centenar de papeletas verdes.

Soto jugó la temporada 2024 con los Mulos del Bronx antes de declararse agente libre donde logró un contrato de US$ 765 millones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/16/ap25130029654625-fb4b8089.jpg Juan Soto, de los Mets de Nueva York, conecta un jonrón durante la cuarta entrada de un partido de béisbol mientras el receptor de los Cachorros de Chicago, Carson Kelly, observa el viernes 9 de mayo de 2025 en Nueva York. (FOTO AP/FRANK FRANKLIN II)

Juegos como el "ex"

En partidos enfrentando por primera vez a sus antiguos equipos, Soto ha conectado al menos un doble en esos cotejos.

Debutó en 2018 con Washington, fue traspasado a los Padres en 2022 y su primer juego contra los Nacionales fue como visitante, el 12 de agosto de ese año. Se fue de 6-2, con un sencillo, un doble y una remolcada.

Para esa serie de tres partidos, bateó .333 ( de 12-4), con dos remolcadas.

Tras su paso a los Yankees en 2024, la única vez que enfrentó a San Diego fue en una serie que inició el 24 de mayo pasado y ese día se fue de 4-2 con, doble, jonrón y dos empujadas.

En total por los tres juegos de esa serie, bateó para .272 (de 11-3), con tres remolques y una anotada.

Soto llega al Bronx con una línea ofensiva de .255/.380/.465, con ocho jonrones y 20 remolcadas.