Devers mantiene su no a la inicial mientras azota la MLB con el bate

Desde los Campos de Entrenamientos hasta hoy, Rafael Devers y los Red Sox protagonizan una serie de plataforma de streaming que cada día suma más espectadores. Y el mercado mira desde afuera y hace sus apuntes.

A pesar de que el 9 de mayo, el dueño del club, John Henry, tomó su avión privado para ir a Kansas City con la plana mayor a tratar de convencer a Devers de aceptar jugar en la inicial, el pelotero criollo no da su brazo a torcer y ha arreciado su ofensiva.

Desde ese día Devers ha estado intratable con el bate, con un promedio de bateo de .429, tres jonrones, 13 carreras empujadas, un OPS de 1.284, incluyendo batazos claves, hasta para definir victorias.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/19/ap25138670753392-9c1d18cb.jpg Rafael Devers, de los Medias Rojas de Boston (derecha), completa su swing tras conectar un grand slam frente al receptor de los Bravos de Atlanta, Drake Baldwin (izquierda), en la tercera entrada de un partido de béisbol, el domingo 18 de mayo de 2025, en Boston. (AP/STEVEN SENNE)

Números del mercado

Luego de acordar una extensión de contrato de US$ 313.5 millones por 10 años, (abarca desde 2024 a 2033), Devers está en apenas el segundo año de ese pacto del que restan, y el promedio anual es de US$ 29.6 millones y ya cobró US$ 20 millones por el bono de firma).

Desde 2021, Devers es octavo en total de bases alcanzadas (1,246), onceavo en carreras creadas (444), va 17 en OPS+ (136) y en el 30 en WAR (16.8).

La sabermetría, agrupada en rangos percentiles, coloca a Devers (de 28 años de edad) en puestos privilegiados, con un xWOBA (expectativa de la calidad de sus contactos) de .417, un promedio de velocidad de salida de sus batazos de 95.7 mph, y batazos conectados fuerte de 61.9%.

Hablando con el bate Los números de Rafael Devers, hasta el 18 de mayo Últimos 7 juegos: .333/.448/.667, 2 HR, 7 CE, 5 CA, 5 BB.

Últimos 15 juegos: .396/.500/.679, 4 HR, 17 CE, 9 CA, 11 BB, 1 BR.

El slugger dominicano es líder de bases por bolas de la Liga Americana con 36.

Devers acumula 38 carreras empujadas, segundo en la Liga Americana, detrás de Aaron Judge (41).

¿Cambiarlo es la solución?

La de cambiarlo, es una operación complicada, con los 254.5 millones de dólares pendientes hasta 2034. Desde MLB TV comparan la actuación de Devers en 2025 compitiendo con peloteros como Pete Alonso de los Mets (16.8 de WAR, 136 de OPS+, 444 carreras creadas) y Kyle Schwarber de los Filis (11.6, 135, 436).

Alonso (de 30 años) consiguió US$54 millones por dos años con los Mets el invierno pasado. Schwarber (32 años) finaliza un contrato de US$79 millones por cuatro temporadas.

El promedio anual del salario de este dúo (US$ 27 y US$ 19.7 MM) es menor que el de Devers, por lo que el tamaño de su contrato y el valor anual, son escollos a superar.