Los Rancheros de Texas han hecho oficial la firma del prospecto surcoreano Seong-Jun Kim, un denominado jugador de "dos vías" de quien se espera pueda ser una versión más joven de Shohei Ohtani.

Kim es un adolescente que apenas el año que viene terminará el bachillerato, juega en el campocorto, es capaz de lanzar como pitcher derecho y desde ya se siente muy entusiasmado de la posibilidad de desarrollarse y lograr su sueño de jugar en las Grandes Ligas.

"Va a ser difícil, no fácil. Pero haré lo mejor que pueda. No me voy a arrepentir de nada. Haré lo mejor que pueda. ... Si puedo mejorar, pues mejor y antes, puedo ser el mejor jugador de las Grandes Ligas", dijo Kim en una rueda de prensa en Arlington.

El siguiente video, muestra lo que es capaz de hacer Seong-Jun Kim como lanzador y bateador :

Kim, un prospecto de seis pies y dos pulgadas de estatura, con 185 libras, fue nombrado en 2024 por la Asociación Coreana de Béisbol y Softbol como el "Jugador del Año Amateur", a nivel de bachillerato, de toda Corea del Sur.

"Estamos muy entusiasmados con Seong-Jun Kim, un talento de clase mundial y también una persona de clase mundial. Nos ha impresionado mucho su defensa en el campocorto y su capacidad de batear, pero también lo que puede hacer en el montículo", aseguró Hamilton Wise, director sénior de exploración y desarrollo internacional de los Rangers.

"Como organización, tenemos la firme intención de desarrollarlo como un jugador de dos vías", sentenció Wise.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/19/kim-2-956c67cc.jpg Seong-Jun Kim, propsecto coreanos que puede ser jugador de posición y lanzador. (FUENTE EXTERNA)

Entrando en lo que es la segunda mitad de la temporada de béisbol, a nivel de High School en Corea del Sur, las rectas de Kim han tocado las 95 mph, mientras que con el bate, promedia .333 en la temporada, con un OPS de 1.015.

Quinto coreano

La escuela secundaria de Gwangju Jeil, en Corea del Sur, se ha hecho famosa porque de ella, ahora con Kim, son cinco los jugadores que han salido egresados de la institución educativa para convertirse en jugadores profesionales de béisbol.

Los anteriores fueron: Jae Weong Seo (New York Mets, lanzador derecho, 1998), Byung-Hyun Kim (Arizona, lanzador derecho, 1999), Hee-Seop Choi (Chicago Cubs, primera base, 1999), y Jung-Ho Kang (Piratas de Pittsburgh, jugador del cuadro, 2015).

Sin embargo, Seong-Jun Kim es el primero que aún sin haber terminado sus estudios, ya tiene su entrada asegurada al profesionalismo del béisbol norteamericano.