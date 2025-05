Jasson Domínguez y Agustín Ramírez, en la carrera por Novato del Año

Con la campaña de las Grandes Ligas acercándose a su primer tercio (29 % del calendario), la República Dominicana tiene a dos de sus representantes bien alto en la carrera para el Novato del Año, en ambas ligas.

El jardinero Jasson Domínguez en la Liga Americana y el receptor Agustín Ramírez en la Nacional emergen como serias opciones para competir por el premio al mejor bisoño.

El bateo de poder se resalta como sello distintivo en ambos jugadores. Domínguez lidera a los novatos de la Americana en jonrones (6), y marcha en tercer puesto en remolcadas (22), slugging (.429) y OPS (.762).

Mientras que Ramírez, en el Viejo Circuito, va segundo en tres categorías de poder: cuadrangulares con seis (uno menos que Dylan Crews, de Washington), slugging (.543) y OPS (.854).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/23/ap25131773411592-7e0db606.jpg Jasson Domínguez, de los Yankees de Nueva York, observa su sencillo durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, el domingo 11 de mayo de 2025, en West Sacramento, California. (AP/GODOFREDO A. VÁSQUEZ)

Nunca un país que no sea los Estados Unidos ha tenido a dos ganadores del premio en una misma temporada. El galardón fue instaurado en 1947.

Son elegibles

Aunque Domínguez debutó en Grandes Ligas el primero de septiembre de 2023, esa temporada solo jugó en ocho partidos (31 turnos) y el año pasado vio acción en apenas 18 encuentros (56 turnos), en medio de una recuperación de una cirugía Tommy John y con falta de espacio en el roster de los Yankees.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/23/ap25139851503238-994f938c.jpg Agustín Ramírez, de los Marlins de Miami, es felicitado en el dugout tras conectar un jonrón solitario durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Cachorros de Chicago el lunes 19 de mayo de 2025 en Miami. (AP/LYNNE SLADKY)

De acuerdo con las reglas de la MLB, un jugador puede ser electo al premio si en una temporada previa no ha tomado más de 130 turnos, no ha lanzado 50 entradas y no ha acumulado más de 45 días en el roster de peloteros activos de un equipo, antes del primero de septiembre.

El de Valverde acumula 145 días de servicios, pero no alcanzó los 45 antes de septiembre pasado.

En 2025, el Marciano Domínguez ha visto acción en 40 cotejos, y lleva ya 140 turnos por lo que es en esta temporada en la que su candidatura al galardón va en tierra derecha.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/23/ap25135036233042-fc8a3b1a.jpg El bateador designado de los Marlins de Miami, Agustín Ramírez (50), conecta un doblete durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Cachorros de Chicago, el miércoles 14 de mayo de 2025, en Chicago. (AP/ERIN HOOLEY)

Ramírez ha entrado como un huracán haciendo estragos en esta campaña, en la que debutó el 21 de abril, ha jugado en 25 partidos, y todo lo que ha logrado lo ha hecho en 94 turnos.

Lideran extrabases

Domínguez, de 22 años, y Ramírez, de 23, encabezan cada liga entre los novatos en extrabases, 15 el patrullero de los Yankees y 16 el máscara de los Marlins.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/23/ap25142086836232-8915aa36.jpg Jasson Domínguez, de los Yankees de Nueva York (derecha), reacciona con el entrenador de tercera base Luis Rojas (izquierda) después de que Domínguez conectara un jonrón que decidió el juego en la novena entrada de un partido de béisbol contra los Rangers de Texas, el miércoles 21 de mayo de 2025, en Nueva York. (AP/PAMELA SMITH)

Domínguez también es el bisoño con el mejor porcentaje de probabilidad de tomar una base por bola (.123) en su liga, y libra una cerrada batalla por el liderato de boletos con Kristian Campbell (21) de Boston.

De su lado, Ramírez, con 51 bases alcanzadas, va tercero en esa categoría, detrás del Crews (56), y el su compañero de equipo, el inicialista de los Marlins, Eric Wagaman (60).