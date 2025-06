Peloteros agentes libres de RD con grandes contatos, superan los dos meses de Juan Soto

Luego de los meses de abril y mayo en las Grandes Ligas, ese espacio de tiempo puede ser considerado como un tercio de la temporada regular, en la que se juegan 162 partidos, y 54 es el número de encuentros que marca exactamente esa porción de la campaña.

Tras su firma de un contrato de US$ 765 millones por 15 años, el jardinero dominicano Juan Soto ya superó ya esos dos meses de su primer año en su nuevo equipo, y cuando se compara sus estadísticas con la de otros quisqueyanos con grandes firmas en la agencia libre, sus números ofensivos son superados.

Por lo menos en cuanto a transferencias(44), Soto aventaja a todos los criollos, pero su promedio de bateo (.233) es el más bajo de todos los que firmaron grandes contratos y cambiaron de chaqueta, partiendo con el de Alex Rodríguez con Texas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/02/ap25145026800924-3f42886c.jpg Juan Soto, de los Mets de Nueva York, reacciona tras la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Dodgers de Los Ángeles el sábado 24 de mayo de 2025 en Nueva York. (AP/FRANK FRANKLIN II)

Primera década

El primer decenio de presente siglo, en términos de grandes contratos para dominicanos que cambiaron de equipo, inició con Alex Rodríguez y sus US$ 252 millones por 10 años, con los Texas Rangers.

De inmediato en sus primeros dos meses, Rodríguez quemó el circuito con 17 jonrones, el máximo toletero de los quisqueyanos en ese período.

Antes de 2001, Manny Ramírez firmó con Boston por US$ 160 millones y 8 años. En sus primeros dos meses, pegó 16 vuelacercas y encabeza a los criollos en bateo (.378), remolcadas(58) y OPS (1.159).

Tras él siguieron: Vladimir Guerrero, que enero de 2004, firmó por US$ 70 millones y cinco años, con los Angelinos; En diciembre de 2003, Miguel Tejada firmó un contrato de US$ 72 millones y seis años; y Alfonso Soriano, en noviembre de 2006, rubricó un pacto de 8 años por US$136 millones.

Segundo decenio

Desde el 2011 al 2020, los dominicanos que firmaron grandes contratos comenzaron con Albert Pujols, el 8 de diciembre de 2011, el cual aseguró su participación con los Angels por 10 años y US$240 (2012-21);A finales del 2011, José Reyes y Marlins, acordaron por 6 años y US$ 106 millones.

De inmediato en sus primeros dos meses se robó 15 almohadillas y encabeza a sus compatriotas en ese encasillado.

Robinson Canó, a finales del 2013, acordó por 10 años y US$ 240 millones con Seattle; Hanley Ramírez en 2014 firmó con Boston por 4 años y US$ 88 millones; y Manny Machado en 2019 se fue a San Diego por 10 años y US $300 millones.