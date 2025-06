"no deshonro lo que he recibido... pero este es el más grande prestigio que me han dado a mí" Pedro Martínez Miembro del Salón de la Fama de Cooperstown “

Pedro Martínez, ya con una década como inmortal de Cooperstown y receptor de los más altos honores, no para en recibir reconocimientos y sumar hazañas aun retirado como esa de recién convertirse en el primer dominicano vivo al que se honra con una estación del Metro de Santo Domingo.

La más reciente distinción de la que ha sido objeto le sacó las lágrimas, le hizo interrumpir sus múltiples compromisos laborales en los Estados Unidos con un vuelo relámpago, porque no podía ausentarse de un lugar que ocupa en espacio tan importante en su vida.

La edición 2025 de la Dominican Summer League (DSL) arrancó el lunes con una dedicatoria especial a Martínez. Se trata de la liga con el mayor número de equipos de todo el sistema de las Grandes Ligas y ligas menores, que este año se estira hasta los 52 conjuntos de los 30 clubes.

"Gracias por este prestigio... no deshonro lo que he recibido... pero este es el más grande prestigio que me han dado a mí", dijo Martínez sobre la edición 39 del torneo.

Martínez jugó en la DSL en 1988 cuando era un prospecto de los Dodgers de Los Ángeles, con 17 años, y luego de ocho Juegos de Estrellas, tres premios Cy Young, y una Serie Mundial emblemática con Boston, es el ejemplo de los jóvenes que se inspiran en él.

"A ustedes que miran desde allá (prospectos), miren su ejemplo aquí. Quiero ser la señal de esperanza de cada uno de ustedes, porque donde yo llegué, ustedes pueden llegar", sentenció.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/03/whatsapp-image-2025-06-02-at-172000-ab56b5c9.jpeg Pedro Martínez se dirige a los jóvenes en la inauguración de la Dominican Summer League 2025. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

El acto se llevó a acaba en la academia de los Boston Red Sox en Guerra y estuvo encabezado por Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Nelson Tejada, director de operaciones de MLB en República Dominicana, y Orlando Díaz, presidente de la DSL.

También estuvieron presentes Eleodoro Arias, entrenador, mentor y cazatalentos de múltiples generaciones; Mike Lacasa, vicepresidente de desarrollo de jugadores de MLB, y Javier Hernández, gerente de operaciones de Boston Red Sox.

Confía en Soto

Martínez respaldó a Juan Soto en medio de sus problemas ofensivos, recordando que él también vivió presiones similares.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/03/whatsapp-image-2025-06-02-at-125505-33c183a8.jpeg Pedro Martínez realiza el lanzamiento de honor. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Aunque señaló que todavía no se ha podido comunicar con Soto, Martínez confía en que el bate del outfielder quisqueyano regresará por sus fueros.

"Soto es un súper pelotero, una persona muy preparada, y él va a manejar las situaciones que se le presenten", dijo.

En su última serie contra Colorado, Soto bateó de 9-4 con dos jonrones y tres remolcadas ayudando a los Mets a barrer la serie de tres partidos.

"Eso es de esperarse de Juan Soto", sentenció Martínez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/03/whatsapp-image-2025-06-02-at-125500-19e3eac8.jpeg Momento de acción en el partido inaugural entre las academias de los Dodgers y los Medias Rojas. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Devers, no opina

En cuanto a la controversia de Rafael Devers y la forma de cómo ha respondido con el madero en medio de las exigencias del equipo para que cambie de posición, Martínez remitió la situación a la dinámica interna del equipo.

"Esas son cosas que se tratan dentro del clubhouse y deben quedarse ahí. Yo como parte de la oficina principal me reservo mi comentario sobre eso", explicó el exlanzador.

Entiende que Devers está haciendo lo que se le ha pedido como bateador designado, y que es en los camerinos del equipo, y luego en la oficina, en donde el impase debe terminar.

Martínez es asesor del club y comentarista de televisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/03/whatsapp-image-2025-06-02-at-125528-8ba6d001.jpeg El equipo de la academia de los Boston Red Sox, se alinea en el terreno de jhuego antes del partido. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Procesadora de diamantes

Para el DSL 2025 se utilizará un formato de playoffs en el que 16 equipos pasarán a la postemporada, que se jugará en dos etapas. Los 16 conjuntos se dividirán en cuatro grupos de cuatro escuadras cada uno, para dar paso a una competencia de todos contra todos. O

Orlando Díaz destacó que cuatro miembros del Salón de la Fama de Cooperstown (Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, David Ortiz y Adrián Beltré) fueron productos de la DSL, y agradeció al comisionado Rob Manfred por el apoyo al torneo. Eleodorio Arias recibió una placa de reconocimiento por su legado y aportes al béisbol.