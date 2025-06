Luego de que a principios de mayo, el jardinero dominicano Teoscar Hernández fuera colocado en la lista de lesionados por 10 días, por una distensión en el tendón de la corva izquierda, la salud del patrullero criollo es un tema sensible para los Dodgers de Los Ángeles.

Sin embargo, tras conectar un jonrón de tres carreras, que rompió un empate a una vuelta en la parte alta del sexto episodio el miércoles, y que sirvió para que su equipo venciera 5-2 a los Padres de San Diego, el pelotero de 32 años despejó toda duda sobre su estado físico.

"Me siento muy bien, mi cuerpo se siente bien, y ya no me duele la corva (izquierda). Ahora se trata más de timing, selección de pitcheos, y tratar de poner la pelota en juego", dijo Hernández después del partido con el que los Dodgers ganaron dos de tres juegos de la serie.

"Se siente muy bien (conectar el jonrón), especialmente porque puse el equipo delante", indicó Hernández cuyo cuadrangular fue su número 11 de la campaña, y llegó con un out en la sexta entrada, con sus compañeros Freddie Freeman y Will Smith en circulación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/12/teoscar-hernandez-by-mike-stewart-9a648bd7-b10aa6eb.jpg Teoscar Hernández es felicitado por sus compañeros al llegar al dugout. (ARCHIVO/ AP)

Trabajando en su recuperación

Tras ser reactivado el 19 de mayo, Hernández batea para .173 (de 81-14), con 13 remolcadas, tres jonrones, cinco dobles y dos cuadrangulares.

Desde esa fecha se ha ponchado en 28 ocasiones, por lo que asegura que sigue trabajando para volver a la forma que tenía antes de la lesión.

"Sigo trabajando duro, en cada turno al bate, para tener esa sensación de satisfacción que tenía con mis turnos, antes de lesionarse", aseguró Hernández.

Tras haberse jugado el mes de abril de la actual temporada, Teoscar Hernández lideraba las Grandes Ligas con 24 carreras remolcadas, la misma cantidad que tenían el inicialista de los Mets de Nueva York, Pete Alonso, y el antesalista los Boston Red Sox, Alex Bregman.