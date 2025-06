Robinson Canó, un veterano de 42 años que dice juego con la emoción de un novato

Robinson Canó, de los campeones Diablos Rojos de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), no se siente como un veterano de 42 años que pasa por el final de su carrera. ( ARCHIVO. )

El dominicano Robinson Canó, de los campeones Diablos Rojos de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), no se siente como un veterano de 42 años que pasa por el final de su carrera profesional, sino que, a su edad, sigue jugando a la pelota con la emoción de un novato.

"Sigo con la misma energía de mis 25. Me esfuerzo y me preparo mentalmente para nunca sentirme cansado", explicó el ganador de la Serie Mundial de 2009 con los New York Yankees.

La disciplina con la que Canó se ha mantenido más de dos décadas el béisbol organizado le ha permitido ser el líder de los Diablos que el año pasado rompieron una sequía de 10 años sin un título para confirmarse como los más ganadores de la LMB con 17 trofeos.

Ese 2024 Canó fue elegido como el Jugador Más Valioso de la campaña, luego de ser el 'campeón de bateo, al terminar con un porcentaje de .431, la sexta cifra más alta para un monarca de la ofensiva en la historia del circuito.

El dominicano lideró la LMB en imparables (141), tercero en bases totales alcanzadas (209), quinto en dobles (26) y sexto carreras producidas (77).

El antiguo pelotero de los Mets tenía entonces 41 años. Ahora, con 42, y luego de ganar la Serie del Caribe en febrero pasado con los Leones del Escogido dominicanos, mantiene un alto nivel que le permitió ser convocado a su segundo Juego de Estrellas en la LMB.

También participará en su primer Derbi de Jonrones, en el que pretende validar sus números de la temporada, en la que tiene un porcentaje de .359, con 83 imparables conectados en 231 veces que se ha parado en la caja de bateo.

Además, suma 18 dobles, siete jonrones y ha impulsado a 48 compañeros al plato, la segunda mejor cifra en los Diablos Rojos, solo detrás de los 51 de Julián Ornelas.

El rol de Canó ha cambiado en los Rojos, ahora son pocas la veces que cubre la segunda base, es más habitual verlo solo como bateador designado.

Junto con ello, cumple el papel de ser uno de los líderes del vestuario y un 'coach' más para el estadounidense Lorenzo Bundy, manejador de los escarlatas.

"Es como un 'coach'. Comparte por Whatsapp con sus compañeros los análisis que hace de los lanzadores rivales, les dice cuáles son los envíos favoritos y las tendencias de los pitchers", afirmó Bundy a EFE.

Canó pretende en el Juego de Estrellas dar un espectáculo a los aficionados de los Rojos, ya que el Estadio Alfredo Harp Helú será sede del partido en el que las figuras de la LMB se medirán a la selección mexicana el domingo 29 de junio.

Un día antes, el dominicano tratará de conquistar el Derbi de Cuadrangulares, en un parque en el que la pelota vuela mucho por estar en los 2.240 metros sobre el nivel del mar de Ciudad de México.EFE