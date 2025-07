Emilio Bonifacio es contratado en México y jugará con su hermano Jorge

A Emilio Bonifacio le tomó poco tiempo conseguir empleo en México tras ser dejado libre el pasado fin de semana. El equipo Rieleros de Aguascalientes anunció el martes el fichaje del utility dominicano en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), un circuito que reúne a 20 clubes.

Rieleros marchan penúltimo en la división Norte con marca de 28-16, a 12 partidos de la primera posición. Allí, el capitán azul se unirá a su hermano Jorge y a otros compatriotas como Dany Jiménez, Elniery García, Oscar de la Cruz, Raffy Vizcaíno, Ramón Santos, Wendolyn Bautista y Andretty Cordero.

El sábado, el equipo Toros de Tijuana informó que dejó libre al Boni tras disputar 36 partidos en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

El club lo hizo saber con dos post en sus redes sociales y la página oficial de las ligas menores reporta que el dominicano fue despedido.

"¡Gracias Emilioooo! Por tus enseñanzas y ser un ejemplo dentro y fuera del terreno de juego. Que el béisbol y la vida te siga llenando de cosas buenas, éxito en tus futuros proyectos", publicó el club en sus cuentas, un mensaje acompañado con la etiqueta #TorosOrgullosoTijuanense.

Bonifacio, de 40 años, es la primera vez que llega al circuito mexicano, una de las principales plataformas del verano para el núcleo duro de jugadores de la Lidom. Los Toros marchan quintos en la división del norte con foja de 36-29, a cinco partidos de la primera posición.

En 36 choques, el Boni se fue de 114-24 con promedio de bateo de .211. Su OBP fue de .353 y su slugging de .298 para un OPS de .651. La actuación del liceísta incluyó 24 carreras anotadas, dos dobles, un triple, dos jonrones, remolcó ocho carreras, se robó 10 bases en 13 intentos, tomó 25 boletos y fue ponchado en 27 ocasiones.

Con muchas expectativas

Bonifacio fue presentado por Tijuana en febrero para disputar su primera temporada de verano desde 2020, cuando jugó por última vez en las Grandes Ligas, con tres partidos para los Nacionales de Washington. Ha jugado para los Tigres del Licey durante los últimos siete inviernos y ha participado dos de las últimas tres Series del Caribe.

"Tengo muchas personas cercanas que me decían que tengo que jugar en verano, obviamente era una decisión muy personal, pero ahora la manera que me abordó Toros de Tijuana y la visión que tienen con el equipo me hizo aceptar el reto de venir aquí este año", comentó durante el encuentro con los medios de comunicación en el Hotel Lucerna, el pasado 5 de febrero. "Yo me considero un ganador y ese es mi compromiso y la meta de este año".

El dominicano jugó doce temporadas en Grandes Ligas con los equipos de Diamantes de Arizona, Nacionales de Washington, Marlins de Florida, Royals de Kansas City, Cachorros de Chicago, Bravos de Atlanta y Medias Blancas de Chicago del 2007 al 2020.

Su actuación defensiva en el mejor béisbol del mundo cubrió todos los jardines, la segunda base, las paradas cortas y la antesala.

Con Tijuana siguen activos dominicanos como Junior Lake, Franchy Cordero y Aderlin Rodríguez.