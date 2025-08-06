Resumen: Caminero, Encarnación, Guerrero Jr. y Martínez lideran la ofensiva dominicana en MLB

El japonés Shohei Ohtani necesitó este miércoles apenas cuatro entradas para agigantar su leyenda con los Dodgers de Los Ángeles.

Conectó el milésimo jonrón de su carrera, que a su vez impulsó dos vueltas para la ventaja de su equipo, y ponchó a ocho rivales, su máximo saldo demoledor en lo que va de la temporada.

El lanzador derecho, de 31 años, cumplió hoy su octava vez en el año arriba de la lomita después de quedar marginado en 2024 por una cirugía de codo.

Aún así, los Dodgers de Ohtani cayeron en casa por 3-5 ante los Cardenales de San Luis.

Lars Nootbaar impulsó dos carreras y el panameño Iván Herrera anotó una vuelta para los Cardenales.

ANGELINOS 4-5 RAYS

El dominicano Junior Caminero despachó dos cuadrangulares y remolcó tres carreras, mientras que su compatriota Christopher Morel y el cubano Nick Fortes también enviaron la pelota por encima de la pared en la victoria de los Rays.

Caminero ya suma 30 jonrones en lo que va de temporada.

Mike Trout pegó un jonrón de tres carreras y el venezolano Luis Rengifo anotó una vuelta por los Angelinos.

METS 1-4 GUARDIANES

El dominicano Ángel Martínez disparó un cuadrangular de dos anotaciones y el venezolano Gabriel Arias empujó una vuelta en la exhibición de los Guardianes.

El dominicano Carlos Santana aportó una para los Guardianes. Su compatriota Juan Soto disparó un cuadrangular, luego de un out en la novena entrada.

RANGERS 2-3 YANQUIS

El cubano Carlos Rodón lanzó cinco entradas de dos carreras y Paul Goldschmidt despachó la pelota del parque para romper el empate y de esta manera los Yanquis de Nueva York frenaron una racha de cinco derrotas seguidas, al superar a los Rangers de Texas.

El dominicano Jasson Domínguez anotó una carrera por los Yanquis.

MARLINS 6-4 ASTROS

El dominicano Heriberto Hernández conectó un cuadrangular de dos anotaciones, y sus compatriotas Otto López y Agustín Ramírez empujaron una carrera cada uno para el triunfo de los Marlins.

El puertorriqueño Carlos Correa remolcó una anotación y el dominicano Jesús Sánchez y el hondureño Mauricio Dubón anotaron en una ocasión por los Astros.

ROCKIES 1-20 AZULEJOS

El dominicano Vladimir Guerrero mandó la esférica sobre la pared, anotó dos carreras y remolcó dos para contribuir con la aplastante victoria de los Azulejos de Toronto sobre los Rockies de Colorado.

Davis Schneider disparó dos jonrones, mientras que Ernie Clement y Bo Bichette también pegaron jonrones por los Azulejos.

El venezolano Ezequiel Tovar produjo una carrera por los Rockies.

FILIS 1-5 ORIOLES

El venezolano Ranger Suárez (8-5) cargó con la derrota de los Filis de Filadelfia. Coby Mayo disparó un cuadrangular de tres anotaciones por los Orioles.

PIRATAS 2-4 GIGANTES

El dominicano Jerar Encarnación desapareció la pelota del parque, el venezolano José Buttó lanzó una entrada en blanco y el dominicano Randy Rodríguez (3) se ocupó del noveno sin permitir anotaciones para llevarse el salvamento en el triunfo de los Gigantes de San Francisco sobre los Piratas de Pittsburgh.

El dominicano Liover Peguero tuvo una anotada y su compatriota Dennis Santana (3-4) permitió dos anotaciones en 1.1 capítulos y fue el derrotado por los Piratas. EFE

